IB SA Admit Card 2025 Link: आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आवेदनकर्ता प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। परीक्षा 29 एवं 30 सितंबर को आयोजित होगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से MHA की ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर IB SA Hall Ticket 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे इसे प्राप्त किया जा सकता है।
इन डेट्स में आयोजित होगी परीक्षा
इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो दिनों- 29 एवं 30 सितंबर 2025 को करवाया जायेगा। दोनों ही दिन परीक्षा 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा 8:30 से, दूसरी शिफ्ट का एग्जाम सुबह 11:30 बजे से, तीसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 2:30 से और चौथी शिफ्ट की परीक्षा शाम 5:30 बजे से शुरू होगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड भरकर Login बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।
एग्जाम पैटर्न एवं पदों की संख्या
आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 1 एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर में सवाल जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल/ एनालिटिकल/ लॉजिकल एबिलिटी एवं रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एवं जनरल स्टडीज विषयों से पूछे जायेंगे।
प्रश्न पत्र 5 खंड में विभाजित होगा और प्रत्येक खंड से 20 सवाल होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक प्रदान किया जायेगा। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 4987 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।