    IB ACIO Answer Key 2025 Link: इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ ग्रेड-2 आंसर की जारी, इस डेट तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:30 PM (IST)

    मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से IB ACIO Answer Key 2025 जारी कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार बिना देर करते हुए तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी द्वारा अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं।

    IB ACIO Answer Key 2025 OUT: यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंटेलीजेंस ब्यूरो की ओर से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 भर्ती टियर-1 एग्जाम का आयोजन 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी का लिंक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है जहां से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर कुंजी के लिए अभ्यर्थियों को लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

    25 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका 

    प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति 25 सितंबर 2025 दर्ज करने का मौका दिया गया है। 

    इन स्टेप्स से डाउनलोड करें आंसर की

    • आईबी एसीआईओ ग्रेड-2 आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आंसर की से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपको नए पेज पर यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड भरकर LOGIN बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

    IB ACIO grade 2 Answer Key 2025 Link

    रिजल्ट जल्द होगा घोषित

    आंसर की जारी होने के बाद अब MHA की ओर से जल्द ही रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे टियर-2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। सभी अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने पर ऑनलाइन ही इसे चेक कर पाएंगे, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम नहीं भेजा जायेगा। 

    टियर 2 एग्जाम होने के बाद अभ्यर्थियों को अंतिम चरण इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होना होगा। साक्षात्कार के बाद उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। 

    भर्ती विवरण

    आईबी में इस भर्ती के माध्यम से कुल 3717 रिक्त पदों पर नियुक्तयां की जाएंगी। कैटेगरी के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 1537 पद, ओबीसी के लिए 442 पद, अन्य विछड़ा वर्ग के लिए 946 पद, एससी के लिए 566 पद और एसटी वर्ग के लिए 226 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

