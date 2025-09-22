IBPS RRB 2025: आईबीपीएस क्लर्क, पीओ भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 28 सितंबर तक फॉर्म भरने का मौका

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 28 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी कारणवश तय तिथि में फॉर्म नहीं भर सके थे वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इस भर्ती के माध्यम से कुल 13271 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से आईबीपीएस पीओ, क्लर्क पदों पर आवेदन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर फॉर्म भरने से चूक गए हैं वे अब 28 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑफिसर (Scale-I, II & III) और ऑफिस असिस्टेंट (Multipurpose) पदों पर आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2025 है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौन ले सकता है इस भर्ती में भाग इस भर्ती में भाग लेने के लिए कई पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का केवल किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ पदों के लिए उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स/ संचार/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक/ CA/ MBA/ बैचलर डिग्री इन लॉ (LLB)/ कृषि/ बागवानी/ डेयरी/ पशु / पशु चिकित्सा विज्ञान/ इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की हो। पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

आयु सीमा इस भर्ती में पद के अनुसार आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है जिसकी डिटेल आप नीचे से देख सकते हैं- ऑफिस असिस्टेंट: न्यूतनम आयु 18 एवं अधिकतम 28 वर्ष

ऑफिसर स्केल I : 18 से 30 वर्ष

सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल III : 21 से 40 साल

अन्य सभी पद : 21 से 32 वर्ष

आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन प्रॉसेस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं आवेदन की स्टेप्स यहां दी जा रही हैं-