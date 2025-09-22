Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IBPS RRB 2025: आईबीपीएस क्लर्क, पीओ भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 28 सितंबर तक फॉर्म भरने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:26 AM (IST)

    आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 28 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी कारणवश तय तिथि में फॉर्म नहीं भर सके थे वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इस भर्ती के माध्यम से कुल 13271 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    IBPS RRB 2025: आईबीपीएस क्लर्क, पीओ एप्लीकेशन फॉर्म।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से आईबीपीएस पीओ, क्लर्क पदों पर आवेदन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर फॉर्म भरने से चूक गए हैं वे अब 28 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऑफिसर (Scale-I, II & III) और ऑफिस असिस्टेंट (Multipurpose) पदों पर आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2025 है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन ले सकता है इस भर्ती में भाग

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए कई पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का केवल किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ पदों के लिए उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स/ संचार/ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक/ CA/ MBA/ बैचलर डिग्री इन लॉ (LLB)/ कृषि/ बागवानी/ डेयरी/ पशु / पशु चिकित्सा विज्ञान/ इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की हो। पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

    आयु सीमा

    इस भर्ती में पद के अनुसार आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है जिसकी डिटेल आप नीचे से देख सकते हैं-

    • ऑफिस असिस्टेंट: न्यूतनम आयु 18 एवं अधिकतम 28 वर्ष
    • ऑफिसर स्केल I : 18 से 30 वर्ष
    • सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल III : 21 से 40 साल
    • अन्य सभी पद : 21 से 32 वर्ष
    • आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं आवेदन की स्टेप्स यहां दी जा रही हैं-

    • इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट ibps.in पर जाएं।
    • होम पेज पर Officers (Scale-I, II & III) under RRBs (CRP-RRBs-XIV) के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद नए पेज पर पहले Click here for New Registration पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।
    • इसके बाद हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
    • अब निर्धारित आवेदन शुल्क (कैटेगरी वाइज) का भुगतान करें।
    • अंत में पूर्व रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    एप्लीकेशन फॉर्म

    आवेदन के साथ कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। बिना फीस जमा किये गए फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के लिए शुल्क 850 रुपये वहीं एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग के लिए फीस 175 रुपये निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- BSSC Stenographer Vacancy 2025: इंटर पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी का मौका, बिहार स्टेनो भर्ती के लिए आवेदन 25 सितंबर से