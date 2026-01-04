Language
    HTET 2026 Apply: हरियाणा टीईटी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई, कल तक फॉर्म में कर सकेंगे सुधार

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:17 PM (IST)

    हरियाणा टीईटी एग्जाम के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आज है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अब तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए आवेदन कर लें। फॉर्म म

    HTET 2026 Apply

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट आज यानी 4 जनवरी निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं बिना देरी करते हुए तुरंत ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा (BSEH) की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    कल से फॉर्म में करेक्शन का मौका

    जिन उम्मीदवारों से एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है वे कल यानी 5 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के दौरान अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, लेवल विषय का चयन (लेवल 2 व 3), जाति, वर्ग, दिव्यांग श्रेणी व गृह राज्य में सुधार कर सकते हैं।

    आवेदन का तरीका

    • हरियाणा टीईटी 2025 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाना है।
    • वेबसाइट के होम पेज पर पहले Apply Online for HTET 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • नए पेज पर Apply Online पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य जानकारी भरकर आवेदन कर लें।
    • निर्धारित शुल्क जमा करें और अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    htet 2026

    आवेदन फीस

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी एवं हरियाणा राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को सिंगल पेपर के लिये आवेदन करने पर 1000 रुपये, डबल पेपर के लिए आवेदन करने पर 1800 एवं तीन पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 2400 रुपये जमा करना होगा। इसी प्रकार एससी एवं पीएच (PH) वर्ग को एक पेपर के लिए 500 रुपये, दो पेपर के लिए 900 रुपये एवं तीनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा।

    योग्यता एवं मापदंड

    इस परीक्षा में लेवल के अनुसार अलग-अलग योग्यता निर्धारित है। लेवल 1 (PRT) के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक और प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.), लेवल 2 परीक्षा के लिए (TGT) के लिए डी.एल.एड. या बी.एड. के साथ स्नातक की डिग्री और लेवल 3 (PGT) के लिए बी.एड. के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

