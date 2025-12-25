HTET 2025: हरियाणा टीईटी एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, पात्रता फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा (बीएसईएच) की ओर से हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने के लिए HTET 2025 की तैयारियों में लगे हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल bseh.org.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 04 जनवरी 2026 तय की गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की डेट 24 दिसंबर 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट 04 जनवरी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करने की तिथियां 4 से 5 जनवरी 2026 एग्जाम डेट घोषित की जाएगी

एप्लीकेशन फीस

जनरल, ओबीसी एवं हरियाणा राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को सिंगल पेपर के लिये आवेदन करने पर 1000 रुपये, डबल पेपर के लिए आवेदन करने पर 1800 एवं तीन पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 2400 रुपये जमा करना होगा। इसी प्रकार एससी एवं पीएच (PH) वर्ग को एक पेपर के लिए 500 रुपये, दो पेपर के लिए 900 रुपये एवं तीनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा।

एप्लीकेशन प्रॉसेस

हरियाणा टीईटी 2025 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर पहले Apply Online for HTET 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

नए पेज पर Apply Online पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य जानकारी भरकर आवेदन कर लें।

निर्धारित शुल्क जमा करें और अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

योग्यता एवं मापदंड

हरियाणा टीईटी लेवल 1 (PRT) के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक और प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.), लेवल 2 परीक्षा के लिए (TGT) के लिए डी.एल.एड. या बी.एड. के साथ स्नातक की डिग्री और लेवल 3 (PGT) के लिए बी.एड. के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।