How to Become CA in India: बारहवीं या स्नातक के बाद बन सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाखों में मिलेगा वेतन

How to Become CA in India: हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी की CA को प्रतिष्ठित नजरों से देखा जाता है। हर वर्ष लाखों स्टूडेंट्स सीए बनने के लिए परीक्षा में भाग लेते हैं। अगर आपका सपना भी सीए बनने का है तो इसके लिए आपको कई परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा। आप सीए बनने के लिए 12वीं के बाद ही इसमें कदम रख सकते हैं। अगर आप सीए के लिए निर्धारित योग्यता क्या है, किन परीक्षाओं को पास करना होता है, रोजगार के अवसर और वेतन जैसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यहां आप सीए से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- Career in Agriculture: 12वीं के बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र के इन कोर्सेज में आजमाएं हाथ, लाखों में होगी कमाई

CA Course Detail: क्या है योग्यता

चार्टर्ड अकॉउंटेड (CA) करने के लिए अभ्यर्थी का 12th या ग्रेजुशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बारहवीं के बाद अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 वर्ष का समय लगेगा वहीं ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स की अवधि साढ़े चार वर्ष होती है। 12वीं के बाद इस कोर्स में प्रवेश के लिए आपको सबसे पहले सीए सीपीटी एंट्रेस टेस्ट में भाग लेना होगा। 12th के बाद सीए करने के लिए तीन चरण होते हैं जिसमें पहला सीए फॉउंडेशन कोर्स होता है जिसकी अवधि 4 महीने की होती है। दूसरे चरण में सीए इंटरमीडिएट एग्जाम उत्तीर्ण करना होता जिसके अवधि 2.5 साल से 3 साल तक है। अंत में आपको फाइनल कोर्स के लिए आवेदन करना होता है जिसकी अवधि 2 साल की होती है।

इसके साथ अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम में निर्धारित अंको के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुशन डिग्री प्राप्त की है तो आप सीए आईपीसी परीक्षा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी अवधि 9 महीने की होती है। स्नातक उम्मीदवारों को सीए सीपीटी टेस्ट नहीं देना होगा।

Career Options as CA: किन क्षेत्रों में मिलेगी नौकरी

ऐसा समझा जाता है कि सीए करने के बाद आपके लिए केवल बैंकिंग क्षेत्र में मौके मौजूद हैं लेकिन ऐसा नहीं नहीं। सीए करने के आपके पास बैंकिंग क्षेत्र के अलावा वित्तीय संस्थानों, सरकारी एवं निजी क्षेत्र, बीमा से जुड़ी कंपनियों, निवेश बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, कंसल्टेंसी एवं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनियों में रोजगार के ढेरों मौके उपलब्ध होते हैं।

CA Salary in India: लाखों में मिलता है वेतन

हमारे देश में सीए की सैलरी लाखों में होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ही आपका शुरुआती पैकेज 5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक होता है। इसके अलावा अनुभव होने के साथ ही आपको 2 लाख रुपये मासिक से लेकर 16 लाख रुपये महीने वेतन प्राप्त हो सकता है। इसके बाद ज्यादा अनुभव प्राप्त होने के बाद कंपनियां आपको 20 लाख से लेकर 30 लाख वार्षिक का पैकेज भी दे सकती हैं।

यह भी पढ़ें- Career After 12th: आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र 12वीं के बाद इन क्षेत्रों में करें सफल करियर का निर्माण