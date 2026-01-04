Language
    HBSE Board Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं टाइम टेबल जल्द आने की उम्मीद, टाइमिंग शिफ्ट सहित अन्य डिटेल करें करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:07 PM (IST)

    हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जल्द जारी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ...और पढ़ें

    Haryana Board 10th and 12th time table 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे लाखों स्टूडेंट्स को टाइम टेबल (Haryana Board Date Sheet 2026) जारी होने का इंजतार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा आने वाले दिनों में कभी भी सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। डेट शीट ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

    एक शिफ्ट में संपन्न होंगी परीक्षाएं

    हरियाणा बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जाता है। एग्जाम के लिए टाइमिंग दोपहर 12:30 से अपरान्ह 3:30 बजे तक होती है। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे तक रहती है।

    टाइम टेबल आते ही इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    • हरियाणा बोर्ड टाइम टेबल 2026 जारी होते ही आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको जिस कक्षा (10th या 12th) की डेटशीट डाउनलोड करनी होगी होगी पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • अब आप विषय एवं डेट के अनुसार जान सकते हैं कि किस डेट में किस सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

    प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी माह में हो सकते हैं संपन्न

    रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन फरवरी 2026 में संपन्न करवाई जा सकती हैं। थ्योरी की परीक्षाएं फरवरी से शुरू होकर अप्रैल तक संपन्न होने का अनुमान है। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्रों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

    पिछले वर्ष इन डेट्स में हुआ था एग्जाम

    छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि पिछले वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक वहीं 12th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 27 फरवरी से 2 अप्रैल 2025 तक करवाया गया था।

