    CBSE 12th Date Sheet 2026: सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी फाइनल टाइम टेबल जारी, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:18 PM (IST)

    सीबीएसई की ओर से सीनियर सेकेंडरी (12th) के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक करवाया जायेगा।

    CBSE Senior Secondary Time Table 2026 यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीनियर सेकेंडरी (12th) क्लास के लिए फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। सीबीएसई की ओर से पहले बार टाइम टेबल परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पूर्व जारी की गई ताकी छात्र बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी पूरी कर पाएं। जारी की गई डेटशीट के मुताबिक 12th कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 17 फरवरी से होगी जो 9 अप्रैल 2026 तक संपन्न करवाई जाएंगी।

    डेट एवं सब्जेक्ट के अनुसार चेक करें शेड्यूल

    सीबीएसई 12th (इंटरमीडिएट) का पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिपशॉर्टहैंड (हिंदी एवं इंग्लिश) विषय का एवं अंतिम पेपर मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिजाइन एवं डाटा साइंस विषय का आयोजित किया जाएगा। सभी विषयों के पेपर डेट के अनुसार नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।

    डेट

    विषय (टाइमिंग: 10:30 am to 1:30 pm)

    17 फरवरी 2026

    Biotechnology; Entrepreneurship; Shorthand (English); Shorthand (Hindi)

    18 फरवरी 2026

    Physical Education

    19 फरवरी 2026 (Thu)

    Engineering Graphics; Bharatanatyam; Kuchipudi; Odissi; Manipuri; Kathakali; Horticulture; Cost Accounting

    20 फरवरी 2026

    Physics

    21 फरवरी 2026

    AUTOMOTIVE, FASHION STUDIES

    23 फरवरी 2026

    MASS MEDIA STUDIES, DESIGN THINKING AND INNOVATION

    24 फरवरी 2026 

    ACCOUNTANCY

    25 फरवरी 2026

    BEAUTY & WELLNESS, TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION

    26 फरवरी 2026

    Geography

    27-Feb-2026 (Fri)

    Painting; Graphics; Sculpture; Applied Art (Commercial Art)

    28 फरवरी 2026

    Chemistry

    02 मार्च 2026

    Urdu Elective; Sanskrit Elective; Carnatic Music (Vocal/Mel/Per); Kathak; Urdu Core; Front Office Operations; Insurance; Geospatial Technology; Electrical Technology

    03 मार्च 2026

    Legal Studies

    05 मार्च 2026

    PSYCHOLOGY

    06 मार्च 2026

    Punjabi; Bengali; Tamil; Telugu; Sindhi; Marathi; Gujarati; Manipuri; Malayalam; Odia; Assamese; Kannada; Arabic; Tibetan; German; Russian; Persian; Nepali; Limboo; Lepcha; Telugu (Telangana); Bodo; Tangkhul; Japanese; Bhutia; Spanish; Kashmiri; Mizo

    07 मार्च 2026

    Yoga, ELECTRONICS & HARDWARE

    09 मार्च 2026

    Mathematics; Applied Mathematics

    10 मार्च 2026

    Food Production; Office Procedures & Practices; Library & Information Science; Early Childhood Care & Education

    11 मार्च 2026

    HINDUSTANI MUSIC MEL INS, HINDUSTANI MUSIC PER INS, HEALTH CARE, DESIGN

    12 मार्च 2026

    English Elective / English Core

    13 मार्च 2026

    Tourism; Air-conditioning & Refrigeration

    14 मार्च 2026

    Home Science

    16 मार्च 2026 

    Hindi Elective / Hindi Core

    17 मार्च 2026 

    HINDUSTANI MUSIC VOCAL

    18 मार्च 2026 

    Economics

    19 मार्च 2026 

    Physical Activity Trainer

    20 मार्च 2026 

    Marketing

    23 मार्च 2026 

    Political Science

    24 मार्च 2026 

    Retail, Artificial Intelligence

    25 मार्च 2026 

    Informatics Practices; Computer Science; Information Technology

    27 मार्च 2026 

    Biology

    28 मार्च 2026 

    BUSINESS STUDIES, BUSINESS ADMINISTRATION

    30 मार्च 2026 

    History

    01 अप्रैल 2026 

    Financial Market Management; Agriculture; Medical Diagnostics; Salesmanship

    02 अप्रैल 2026 

    National Cadet Corps (NCC); Food Nutrition & Dietetics

    04 अप्रैल 2026 

    Sociology

    06 अप्रैल 2026 

    Knowledge Tradition & Practices of India; Bhoti; Kokborok; Banking; Electronics Technology

    07 अप्रैल 2026 

    Web Application

    08 अप्रैल 2026 

    SANSKRIT CORE, FRENCH, TAXATION

    09 अप्रैल 2026 

    MULTI-MEDIA, TEXTILE DESIGN, DATA SCIENCЕ

    CBSE 12th Time Table 2026 PDF

    परीक्षा के लिए टाइमिंग 

    सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाएं प्रतिदिन केवल शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को तय समय से पहले अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। तय समय के बाद किसी भी छात्र को सेंटर पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त 

    सीबीएसई बोर्ड की ओर से छात्रों के एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व आपके स्कूल में भेज दिए जायेंगे। छात्र छात्राएं ध्यान रखें कि उन्हें प्रवेश पत्र अपने स्कूल से प्राप्त करना होगा। 

