CBSE 12th Date Sheet 2026: सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी फाइनल टाइम टेबल जारी, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा
सीबीएसई की ओर से सीनियर सेकेंडरी (12th) के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीनियर सेकेंडरी (12th) क्लास के लिए फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। सीबीएसई की ओर से पहले बार टाइम टेबल परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पूर्व जारी की गई ताकी छात्र बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी पूरी कर पाएं। जारी की गई डेटशीट के मुताबिक 12th कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 17 फरवरी से होगी जो 9 अप्रैल 2026 तक संपन्न करवाई जाएंगी।
डेट एवं सब्जेक्ट के अनुसार चेक करें शेड्यूल
सीबीएसई 12th (इंटरमीडिएट) का पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिपशॉर्टहैंड (हिंदी एवं इंग्लिश) विषय का एवं अंतिम पेपर मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिजाइन एवं डाटा साइंस विषय का आयोजित किया जाएगा। सभी विषयों के पेपर डेट के अनुसार नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।
डेट
विषय (टाइमिंग: 10:30 am to 1:30 pm)
17 फरवरी 2026
Biotechnology; Entrepreneurship; Shorthand (English); Shorthand (Hindi)
18 फरवरी 2026
Physical Education
19 फरवरी 2026 (Thu)
Engineering Graphics; Bharatanatyam; Kuchipudi; Odissi; Manipuri; Kathakali; Horticulture; Cost Accounting
20 फरवरी 2026
Physics
21 फरवरी 2026
AUTOMOTIVE, FASHION STUDIES
23 फरवरी 2026
MASS MEDIA STUDIES, DESIGN THINKING AND INNOVATION
24 फरवरी 2026
ACCOUNTANCY
25 फरवरी 2026
BEAUTY & WELLNESS, TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION
26 फरवरी 2026
Geography
27-Feb-2026 (Fri)
Painting; Graphics; Sculpture; Applied Art (Commercial Art)
28 फरवरी 2026
Chemistry
02 मार्च 2026
Urdu Elective; Sanskrit Elective; Carnatic Music (Vocal/Mel/Per); Kathak; Urdu Core; Front Office Operations; Insurance; Geospatial Technology; Electrical Technology
03 मार्च 2026
Legal Studies
05 मार्च 2026
PSYCHOLOGY
06 मार्च 2026
Punjabi; Bengali; Tamil; Telugu; Sindhi; Marathi; Gujarati; Manipuri; Malayalam; Odia; Assamese; Kannada; Arabic; Tibetan; German; Russian; Persian; Nepali; Limboo; Lepcha; Telugu (Telangana); Bodo; Tangkhul; Japanese; Bhutia; Spanish; Kashmiri; Mizo
07 मार्च 2026
Yoga, ELECTRONICS & HARDWARE
09 मार्च 2026
Mathematics; Applied Mathematics
10 मार्च 2026
Food Production; Office Procedures & Practices; Library & Information Science; Early Childhood Care & Education
11 मार्च 2026
HINDUSTANI MUSIC MEL INS, HINDUSTANI MUSIC PER INS, HEALTH CARE, DESIGN
12 मार्च 2026
English Elective / English Core
13 मार्च 2026
Tourism; Air-conditioning & Refrigeration
14 मार्च 2026
Home Science
16 मार्च 2026
Hindi Elective / Hindi Core
17 मार्च 2026
HINDUSTANI MUSIC VOCAL
18 मार्च 2026
Economics
19 मार्च 2026
Physical Activity Trainer
20 मार्च 2026
Marketing
23 मार्च 2026
Political Science
24 मार्च 2026
Retail, Artificial Intelligence
25 मार्च 2026
Informatics Practices; Computer Science; Information Technology
27 मार्च 2026
Biology
28 मार्च 2026
BUSINESS STUDIES, BUSINESS ADMINISTRATION
30 मार्च 2026
History
01 अप्रैल 2026
Financial Market Management; Agriculture; Medical Diagnostics; Salesmanship
02 अप्रैल 2026
National Cadet Corps (NCC); Food Nutrition & Dietetics
04 अप्रैल 2026
Sociology
06 अप्रैल 2026
Knowledge Tradition & Practices of India; Bhoti; Kokborok; Banking; Electronics Technology
07 अप्रैल 2026
Web Application
08 अप्रैल 2026
SANSKRIT CORE, FRENCH, TAXATION
09 अप्रैल 2026
MULTI-MEDIA, TEXTILE DESIGN, DATA SCIENCЕ
परीक्षा के लिए टाइमिंग
सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाएं प्रतिदिन केवल शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को तय समय से पहले अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। तय समय के बाद किसी भी छात्र को सेंटर पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त
सीबीएसई बोर्ड की ओर से छात्रों के एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व आपके स्कूल में भेज दिए जायेंगे। छात्र छात्राएं ध्यान रखें कि उन्हें प्रवेश पत्र अपने स्कूल से प्राप्त करना होगा।
