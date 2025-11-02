CBSE 10th Time Table 2025: डेट एवं सब्जेक्ट के अनुसार चेक चेक करें सीबीएसई सेकेंडरी डेटशीट, 17 फरवरी से स्टार्ट होगा एग्जाम
सीबीएसई की ओर से 10th बोर्ड एग्जाम के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक पहले सेशन की परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व आपके स्कूल में भेज दिया जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) से 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए सीबीएसई की ओर से टाइम टेबल परीक्षा तिथि से 110 दिन पूर्व जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस सीबीएसई की ओर से सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षाएं दो बार आयोजित की जाएंगी। पहले सेशन की परीक्षाएं 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी एवं अंतिम पेपर 10 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जायेगा।
डेट एवं विषय के अनुसार जानें किसी डेट में किस विषय की होगी परीक्षा
सीबीएसई की ओर से 17 फरवरी को गणित विषय का पेपर आयोजित किया जायेगा। अंतिम पेपर फ्रेंच के लिए होगा। सभी विषयों की परीक्षा की डेट्स नीचे टेबल से देख सकते हैं-
|
डेट
|
विषय
|
17 फरवरी 2026
|
Mathematics (Standard & Basic)
|
18 फरवरी 2026
|
Home Science
|
20 फरवरी 2026
|
Beauty & Wellness; Marketing & Sales; Multi Skill Foundation; Physical Activity Trainer, Data Science
|
21 फरवरी 2026
|
English (Communicative); English (Language & Literature)
|
23 फरवरी 2026
|
Urdu Course–A; Punjabi; Bengali; Tamil; Marathi; Gujarati; Manipuri; Telugu (Telangana)
|
24 फरवरी 2026
|
Elements of Business; Urdu Course–B
|
25 फरवरी 2026
|
Science
|
26 फरवरी 2026
|
Retail, Security, Automotive, Introduction to Financial Markets, Tourism, Agriculture, Food Production, Front Office Operations, Banking & Insurance, Health Care, Apparel, Electronics & Hardware, Foundation Skill for Sciences, Design Thinking & Innovation
|
27 फरवरी 2026
|
Computer Applications
|
28 फरवरी 2026
|
Arabic; Sanskrit (Communicative); Rai; Gurung; Tamang; Shepa
|
2 मार्च 2026
|
Hindi Course-A; Hindi Course-B
|
3 मार्च 2026
|
Tibetan; German; National Cadet Corps; Bhoti; Limboo; Lepcha; Carnatic Music (Vocal)
|
5 मार्च 2026
|
Sindhi
Malayalam
Odia
Kannada
|
6 मार्च 2026
|
Painting
|
7 मार्च 2026
|
Social Science
|
9 मार्च 2026
|
Telugu
|
10 मार्च 2026
|
French
परीक्षा के लिए टाइमिंग
टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा का आयोजन केवल एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।
एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त
सीबीएसई बोर्ड की ओर से परीक्षा से कुछ दिन पूर्व एडमिट कार्ड स्कूलों में भेज दिए जाएंगे। इसके बाद छात्र अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर सभी छात्र अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र साथ लेकर जाएं तभी आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा।
