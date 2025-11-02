Language
    CBSE 10th Time Table 2025: डेट एवं सब्जेक्ट के अनुसार चेक चेक करें सीबीएसई सेकेंडरी डेटशीट, 17 फरवरी से स्टार्ट होगा एग्जाम

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:13 PM (IST)

    सीबीएसई की ओर से 10th बोर्ड एग्जाम के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक पहले सेशन की परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व आपके स्कूल में भेज दिया जायेंगे।

    CBSE Secondary Date sheet 2026 यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) से 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए सीबीएसई की ओर से टाइम टेबल परीक्षा तिथि से 110 दिन पूर्व जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस सीबीएसई की ओर से सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षाएं दो बार आयोजित की जाएंगी। पहले सेशन की परीक्षाएं 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी एवं अंतिम पेपर 10 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जायेगा।

    डेट एवं विषय के अनुसार जानें किसी डेट में किस विषय की होगी परीक्षा

    सीबीएसई की ओर से 17 फरवरी को गणित विषय का पेपर आयोजित किया जायेगा। अंतिम पेपर फ्रेंच के लिए होगा। सभी विषयों की परीक्षा की डेट्स नीचे टेबल से देख सकते हैं-

    डेट

    विषय

    17 फरवरी 2026

    Mathematics (Standard & Basic) 

    18 फरवरी 2026

    Home Science

    20 फरवरी 2026

    Beauty & Wellness; Marketing & Sales; Multi Skill Foundation; Physical Activity Trainer, Data Science

    21 फरवरी 2026

    English (Communicative)English (Language & Literature)

    23 फरवरी 2026

    Urdu Course–A; Punjabi; Bengali; Tamil; Marathi; Gujarati; Manipuri; Telugu (Telangana)

    24 फरवरी 2026

    Elements of Business; Urdu Course–B

    25 फरवरी 2026

    Science

    26 फरवरी 2026

    Retail, Security, Automotive, Introduction to Financial Markets, Tourism, Agriculture, Food Production, Front Office Operations, Banking & Insurance, Health Care, Apparel, Electronics & Hardware, Foundation Skill for Sciences, Design Thinking & Innovation

    27 फरवरी 2026

    Computer Applications
    Information Technology
    AI

    28 फरवरी 2026

    Arabic; Sanskrit (Communicative); Rai; Gurung; Tamang; Shepa

    2 मार्च 2026

    Hindi Course-A; Hindi Course-B

    3 मार्च 2026

    Tibetan; German; National Cadet Corps; Bhoti; Limboo; Lepcha; Carnatic Music (Vocal)

    5 मार्च 2026

    Sindhi

    Malayalam

    Odia

    Kannada

    6 मार्च 2026

    Painting

    7 मार्च 2026

    Social Science 

    9 मार्च 2026

    Telugu
    Russian
    Limboo
    Lepcha
    Nepali

    10 मार्च 2026

    French

    परीक्षा के लिए टाइमिंग 

    टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा का आयोजन केवल एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।

    एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त 

    सीबीएसई बोर्ड की ओर से परीक्षा से कुछ दिन पूर्व एडमिट कार्ड स्कूलों में भेज दिए जाएंगे। इसके बाद छात्र अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर सभी छात्र अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र साथ लेकर जाएं तभी आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा।

