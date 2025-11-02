CBSE 10th Time Table 2025: डेट एवं सब्जेक्ट के अनुसार चेक चेक करें सीबीएसई सेकेंडरी डेटशीट, 17 फरवरी से स्टार्ट होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) से 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए सीबीएसई की ओर से टाइम टेबल परीक्षा तिथि से 110 दिन पूर्व जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस सीबीएसई की ओर से सेकेंडरी क्लास की बोर्ड परीक्षाएं दो बार आयोजित की जाएंगी। पहले सेशन की परीक्षाएं 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी एवं अंतिम पेपर 10 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जायेगा।

डेट एवं विषय के अनुसार जानें किसी डेट में किस विषय की होगी परीक्षा सीबीएसई की ओर से 17 फरवरी को गणित विषय का पेपर आयोजित किया जायेगा। अंतिम पेपर फ्रेंच के लिए होगा। सभी विषयों की परीक्षा की डेट्स नीचे टेबल से देख सकते हैं-

डेट विषय 17 फरवरी 2026 Mathematics (Standard & Basic) 18 फरवरी 2026 Home Science 20 फरवरी 2026 Beauty & Wellness; Marketing & Sales; Multi Skill Foundation; Physical Activity Trainer, Data Science 21 फरवरी 2026 English (Communicative); English (Language & Literature) 23 फरवरी 2026 Urdu Course–A; Punjabi; Bengali; Tamil; Marathi; Gujarati; Manipuri; Telugu (Telangana) 24 फरवरी 2026 Elements of Business; Urdu Course–B 25 फरवरी 2026 Science 26 फरवरी 2026 Retail, Security, Automotive, Introduction to Financial Markets, Tourism, Agriculture, Food Production, Front Office Operations, Banking & Insurance, Health Care, Apparel, Electronics & Hardware, Foundation Skill for Sciences, Design Thinking & Innovation 27 फरवरी 2026 Computer Applications

Information Technology

AI 28 फरवरी 2026 Arabic; Sanskrit (Communicative); Rai; Gurung; Tamang; Shepa 2 मार्च 2026 Hindi Course-A; Hindi Course-B 3 मार्च 2026 Tibetan; German; National Cadet Corps; Bhoti; Limboo; Lepcha; Carnatic Music (Vocal) 5 मार्च 2026 Sindhi Malayalam Odia Kannada 6 मार्च 2026 Painting 7 मार्च 2026 Social Science 9 मार्च 2026 Telugu

Russian

Limboo

Lepcha

Nepali 10 मार्च 2026 French CBSE 10th Time Table 2025 PDF परीक्षा के लिए टाइमिंग टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा का आयोजन केवल एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।