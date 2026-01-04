Gate Admit Card 2026: गेट एग्जाम एडमिट कार्ड जल्द होंगे डाउनलोड के लिए उपलब्ध, परीक्षा इन डेट्स में होगी आयोजित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2026) में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड 2 जनवरी को जारी किये जाने थे जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब प्रवेश पत्र जल्द ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी (IIT guwahati) की ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर उपलब्ध करवाए जायेंगे। उम्मीदवार लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

इन डेट्स में होगा एग्जाम गेट 2026 एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 7, 8, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को करवाया जाएगा। विषयवार डेट एवं शिफ्ट की पूरी जानकारी पूरी डिटेल नीचे टेबल से देख सकते हैं।