Gate Admit Card 2026: गेट एग्जाम एडमिट कार्ड जल्द होंगे डाउनलोड के लिए उपलब्ध, परीक्षा इन डेट्स में होगी आयोजित
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2026) में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड 2 जनवरी को जारी किये जाने थे जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब प्रवेश पत्र जल्द ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी (IIT guwahati) की ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर उपलब्ध करवाए जायेंगे। उम्मीदवार लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
इन डेट्स में होगा एग्जाम
गेट 2026 एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 7, 8, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को करवाया जाएगा। विषयवार डेट एवं शिफ्ट की पूरी जानकारी पूरी डिटेल नीचे टेबल से देख सकते हैं।
शिफ्ट टाइमिंग
उम्मीदवारों को बता दें कि पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक आयोजित की जाएगी वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा का आयोजन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 तक करवाया जायेगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- गेट 2026 एडमिट कार्ड जारी होते ही अभ्यर्थियों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको मांगी गई डिटेल (लॉग इन क्रेडेंशियल) दर्ज करके सबमिट करना होगा।
- इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक ओरिजिनल पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। एडमिट कार्ड एवं आईडी कार्ड के बिना आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और ऐसे में आप एग्जाम देने से वंचित हो जायेंगे।
आपको बता दें कि गेट 2026 के लिए 28 अगस्त 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। एग्जाम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
कृपया धैर्य रखें।