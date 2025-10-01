Language
    Gandhi Jayanti Wishes 2025: गांधी जयंती पर अपनों को दें इस खास अंदाज में बधाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    गांधी जयंती प्रत्येक भारतीय के लिए बेहद ही खास है। इस दिन गांधी के प्रयासों व उनके आदर्श विचारों को अपने साथियों शिक्षकों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा किए जाना चाहिए। ताकि गांधी के अनमोल विचारों और सत्य व अहिंसा पर उनके संदेशों से लोगों का मार्गदर्शन किया जा सकें। यहां गांधी जयंती के अवसर पर 10 बेहतरीन बधाई संदेश दिए गए हैं।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कल भारत 156वीं गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। भारत में प्रत्येक 02 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में यदि गांधी जयंती के अवसर पर पर भी आप भी अपने दोस्तों, शिक्षकों या परिवारजनों को गांधी जयंती की बधाई देना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए यहां गांधी जयंती के अवसर पर दस बेहतरीन बधाई संदेशों को तैयार किया गया है, जो आपको अपनों को बेहतरीन तरीके से बधाई देने में मदद करेगा।

    1. दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जयंती की शुभकामना।
    2. महात्मा गांधी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके अनमोल विचार हमें जीवन में सकारात्मक नजरिया रखना सिखाते हैं, हैप्पी गांधी जयंती।
    3. गांधी जी के प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि हर चुनौतियों का सामना सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी किया जा सकता है, गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
    4. गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी को मिलकर नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए, हैप्पी गांधी जयंती।
    5. गांधी जी के आदर्श और उनके विचार न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है, गांधी जयंती की शुभकामनाएं।
    6. बापू के प्रयास हमें सिखाते हैं कि हर छोटे-छोटे कदम से बदलाव लाए जा सकते हैं, हैप्पी गांधी जयंती।
    7. गांधी जी के विचारों से किसी भी व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक बनाया जा सकता है, गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
    8. गांधी ने हमें सच्चाई व अहिंसा का मार्ग सिखाया हमें इसे अपने जीवन में अवश्य अम्ल करना चाहिए। हैप्पी गांधी जयंती।
    9. गांधी जयंती के अवसर पर हमें उन मूल्यों का स्मरण भी करना चाहिए, जिसके लिए गांधी जी ने हमेशा प्रयास किया। गांधी जयंती की शुभकामना।
    10. बापू ने लड़ी बिल्कुल अजब लड़ाई, दागी न तोप ना कोई बंदूक उठाई। दुश्मन के किले पर ना की चढ़ाई वाह रे महात्मा तुमने कैसी शिक्षा सिखाई, हैप्पी गांधी जयंती।

