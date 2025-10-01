Gandhi Jayanti Wishes 2025: गांधी जयंती पर अपनों को दें इस खास अंदाज में बधाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कल भारत 156वीं गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। भारत में प्रत्येक 02 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में यदि गांधी जयंती के अवसर पर पर भी आप भी अपने दोस्तों, शिक्षकों या परिवारजनों को गांधी जयंती की बधाई देना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए यहां गांधी जयंती के अवसर पर दस बेहतरीन बधाई संदेशों को तैयार किया गया है, जो आपको अपनों को बेहतरीन तरीके से बधाई देने में मदद करेगा।