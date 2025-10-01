Gandhi Jayanti Quotes 2025: गांधी के इन अनमोल विचारों से अपनी प्रतियोगिता की करें शुरुआत

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: प्रत्येक 02 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष भारत 156वीं गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में यदि आप अपने स्कूल या कॉलेज में निबंध, वाद-विवाद या स्लोगन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं और गांधी के अनमोल विचारों से अपनी कविताओं, निबंध, वाद-विवाद और स्लोगन को और ज्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए यहां महात्मा गांधी के दस अनमोल विचीरों को तैयार किया गया है, जो आपको प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है।