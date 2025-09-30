Language
    DSSSB Admit Card 2025: 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:09 PM (IST)

    डीएसएसएसबी की ओर से 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी।

    DSSSB Admit Card 2025: यहां देखें पूरी डिटेल्स।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, यूजर पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन शिफ्ट में होगी परीक्षा

    डीएसएसएसबी की ओर से 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाली परीक्षाएं तीन शिफ्ट में आयोजित कराई जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर एक बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी।

    DSSSB Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    जो उम्मीदवार 01 अक्टूबर से 31 अक्तूबर के बीच आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • डीएसएसएसबी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नंबर, यूजर पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिड कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि व समय और परीक्षा केंद्र के नाम की जांच ध्यान से कर लें। साथ ही परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

