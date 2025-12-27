क्या पेट्रोल और डीजल भी होते हैं एक्सपायर, आप भी तो नहीं कर रहे हैं इसे स्टोर करके रखने की गलती

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: अमूमन लोग यह मानते हैं कि अगर वह एक बार अपनी कार, बाइक या अन्य किसी वाहन की टंकी फुल करवा लेंगे, तो बार-बार पेट्रोल और डीजल भरवाने की झंझट खत्म। लेकिन यह आपकी उलझनों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। जी हां जिस तरह खाने का सामान, मेकअप और अन्य दैनिक जीवन में इस्तेमाल होनी वाली चीजों की एक एक्सपायरी डेट होती है। उसी तरह आपकी कार और बाइक में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल की भी एक एक्पायरी डेट होती है। ऐसे में अगर आप भी अपने वाहन की टंकी बार-बार फुल करवा लेते हैं। तो सतर्क हो जाएये। अन्यथा यह आपकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकता है।

अगर आपके पास भी अपना खुद का वाहन है, तो आपको अपनी वाहन की टंकी फुल करवाने से पहले ये जरूरी बात जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिये जानते हैं। आखिर आप पेट्रोल और डीजल को कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है।

पेट्रोल की एक्सपायरी डेट वैसे तो पेट्रोल की सेल्फ लाइफ एक साल तक होती है। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन होता है, जब पेट्रोल को किसी सीलबंद कंटेनर में रखा जाता है। अगर पेट्रोल हवा के संपर्क में आ जाए, तो इसकी सेल्फ लाइफ केवल छह महीने की रह जाती है। दरअसल पेट्रोल हवा के संपर्क में आने के बाद इसमें छोटे-छोटे कंपोनेंट इवेपोरेट होने लगते हैं। बता दें, पेट्रोल में इथेनॉल केमिकल होता है, जो पेट्रोल की क्वालिटी और इसकी सेल्फ लाइफ को कम कर देता है।

इसके साथ ही कार की टंकी में पेट्रोल की सेल्फ लाइफ महज एक महीने की होती है। ऐसे में अगर आप टंकी फुल करवाकर अपने वाहन को ऐसे ही खड़ा कर देते हैं और उसका रोजाना इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इससे वाहन के पुर्जे खराब होने की संभावना अधिक होती है।