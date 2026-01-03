Language
    CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:26 PM (IST)

    एनटीए की ओर से CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 03 जनवरी से शुरू कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    CUET UG 2026: इस दिन तक करें आवेदन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (CUET UG 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार स्नातक कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। वे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अब सीयूईटी यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 03 जनवरी से शुरू हो गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 30 जनवरी, 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 02 फरवरी से लेकर 04 फरवरी तक अपने फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।

    रजिस्ट्रेशन फीस

    सीयूईटी यूजी 2026 में आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को तीन विषय के लिए 1,000 रुपये और एडिशनल विषय के लिए 400 रुपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन विषय के लिए 900 रुपये और एडिशनल विषय के लिए 375 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को तीन विषय के लिए 800 रुपये और एडिशनल विषय के लिए 350 रुपये जमा करने होंगे।


    ऐसे करें खुद सीयूईटी यूजी के लिए अप्लाई

    एनटीए की ओर से सीयूईटी यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद मांगी गई जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    एनटीए की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा 11 से 31 मई, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार देशभर की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में स्नातक कोर्स में दाखिला लें सकेंगे। 

