CUET UG 2026: NTA ने जारी की नोटिफिकेशन, मई माह में होगी सीयूईटी यूजी परीक्षा, रजिस्ट्रेशन जल्द स्टार्ट होने की उम्मीद
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2026) के लिए एग्जाम मंथ की घोषणा कर दी है। नोटिफिकेशन के म ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की तैयारियों में लगे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम मंथ की घोषणा कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक CUET UG Exam का आयोजन मई 2026 महीने में करवाया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए एनटीए द्वारा जल्द ही ब्रोशर जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी।
इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स को देशभर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और विभिन्न अन्य सरकारी संस्थानों के अंडर ग्रेजुएशन (स्नातक) पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है।
13 भाषाओं में आयोजित होगी परीक्षा
एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि परीक्षा का आयोजन कुल 13 भाषाओं- असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आयोजित की जाती है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होती है।
डॉक्युमेंट में कर लें सुधार
एनटीए की ओर से आवेदन से पहले छात्रों को अपने डॉक्युमेंट में सुधार के लिए कहा गया था। इसके साथ ऑनलाइन आवेदन के समय होने वाली कठिनाइयों के लिए भी सूचना जारी की गई है।
एनटीए के मुताबिक "CUET (UG)- 2026 के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय होने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को कम करने के लिए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 4 दिसंबर 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। इस सूचना को जारी करने का प्राथमिक उद्देश्य समय पर और सटीक जानकारी अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करके देश भर के लाखों उम्मीदवारों की सहायता करना था। NTA, UIDAI से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से नाम, जन्म तिथि, लिंग, फोटो और पता प्राप्त करेगा (आधार में जानकारी अपडेट करने के लिए, कृपया UIDAI के दिशानिर्देशों का पालन करें)।
हालांकि, चूंकि पिता/माता/अभिभावक का नाम आदि आधार में दर्ज नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को ये विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अलग से भरने होंगे।
यदि किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और 10वीं कक्षा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट में नाम मेल नहीं खाता है, तो ऑनलाइन आवेदन के दौरान इस समस्या को दूर करने का विकल्प दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।