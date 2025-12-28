CUET UG 2026: NTA ने जारी की नोटिफिकेशन, मई माह में होगी सीयूईटी यूजी परीक्षा, रजिस्ट्रेशन जल्द स्टार्ट होने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की तैयारियों में लगे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम मंथ की घोषणा कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक CUET UG Exam का आयोजन मई 2026 महीने में करवाया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए एनटीए द्वारा जल्द ही ब्रोशर जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी।

इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स को देशभर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और विभिन्न अन्य सरकारी संस्थानों के अंडर ग्रेजुएशन (स्नातक) पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है।

13 भाषाओं में आयोजित होगी परीक्षा एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि परीक्षा का आयोजन कुल 13 भाषाओं- असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आयोजित की जाती है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होती है।

डॉक्युमेंट में कर लें सुधार एनटीए की ओर से आवेदन से पहले छात्रों को अपने डॉक्युमेंट में सुधार के लिए कहा गया था। इसके साथ ऑनलाइन आवेदन के समय होने वाली कठिनाइयों के लिए भी सूचना जारी की गई है।