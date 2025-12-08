Language
    CUET UG 2026: एनटीए ने एडवाइजरी जारी कर सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए छात्रों को डॉक्युमेंट अपडेट करने की दी सलाह, आवेदन जल्द

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से CUET UG 2026 एग्जाम के लिए एडवाइजरी जारी कर छात्रों को आवेदन के समय किसी प्रकार की शिकायत या विसंगति से बचने क ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2026) की तैयारियों में लगे छात्रों के लिए बड़ी खबर ही। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से एडवाइजरी जारी कर छात्रों को आधार कार्ड/ यूडीआईडी कार्ड/ कैटेगरी प्रमाण पत्र जैसे ईडब्ल्यूएस/ एससी/ एसटी/ ओबीसी-एनसीएल को अपडेट करने का दिशा-निर्देश दिया है। ऐसे में अगर छात्रों को इसमें से किसी सर्टिफिकेट में अपडेट करवाना है तो जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूर्ण कर लें।

    नोटिफिकेशन जारी कर साझा की गई डिटेल

    एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि छात्र आवेदन से पहले किसी भी शिकायत या विसंगति से बचने के लिए निम्नलिखित सर्टिफिकेट में सुधार/ अपडेट कर सकते हैं।

    • A- आधार कार्ड: आधार कार्ड सही नाम, जन्म तिथि (कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार), नवीनतम फोटो, पता और पिता के नाम के साथ अपडेट किया जाना चाहिए।
    • B- यूडीआईडी कार्ड (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए): यूडीआईडी कार्ड वैध होना चाहिए, अपडेट किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
    • C- श्रेणी प्रमाण पत्र: EWS/ SC/ ST/ OBC-NCL वर्ग के छात्र अपना कैटेगरी प्रमाण पत्र नया बनवा लें या अपडेट करवा लें।
    जल्द शुरू हो सकते हैं आवेदन

    एनटीए की ओर से सीयूईटी यूजी 2026 एग्जाम के लिए इसी माह में आवेदन शुरू हो सकते हैं। छात्र प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक CUET UG 2026 Exam मई 2026 में आयोजित किया जायेगा।

    13 भाषाओं में आयोजित होती है परीक्षा

    एनटीए की ओर से सीयूईटी यूजी एग्जाम का आयोजन देशभर की 13 भाषाओं- असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आयोजित की जाती है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित करवाई जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए छात्रों को 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय प्रदान किया जायेगा।

    एप्लीकेशन फीस

    सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए ऐसे छात्र जो 3 विषय के लिए आवेदन करेंगे और वे सामान्य वर्ग से होंगे उन्हें 1000 रुपये जमा करना होगा। ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग को 900 रुपये एवं एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग को 800 रुपये शुल्क जमा करना होगा। तीन सब्जेक्ट के बाद एडिशनल सब्जेक्ट एड करने पर प्रति विषय अनारक्षित वर्ग को 400 रुपये, ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी को 375 रुपये और एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग को 350 रुपये का भुगतान करना होगा। देश के बाहर के सेंटर्स के लिए छात्रों को एप्लीकेशन फीस 4500 रुपये और प्रति विषय एड करने पर 1800 रुपये अतिरिक्त जमा करना होगा। ध्यान रखें कि यह शुल्क पिछले साल के अनुसार है, अगर इसमें बदलाव होता है तो नोटिफिकेशन आते ही अपडेट कर दिया जायेगा।

    यह भी पढ़ें- नई स्किल्स सीखने के लिए बच्चे इन प्लेटफॉर्म का कर सकते हैं उपयोग, एजुकेशन, साइंस, आर्ट व कोडिंग में करेगा मदद