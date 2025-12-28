CTET February 2026: CBSE सीटीईटी एप्लीकेशन विंडो पुनः खुली, इस डेट तक दोबारा फॉर्म पूरा करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (CBSE) की ओर से सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET FEB 2026) के लिए एप्लीकेशन विंडो एक बार फिर से ओपन कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो तय आवेदन तिथि 18 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और किसी कारणवश फॉर्म को पूरा नहीं कर पाए थे वे अब 30 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म को पूरा कर सकता हैं।

1 लाख 61 हजार से अधिक आवेदन नहीं हो पाए पूरे सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक सीटीईटी 2026 परीक्षा के लिए कुल 25,30,581 अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर लिया था। अंतिम दिनों में 17 दिसंबर को 3,53,218 और 18 दिसंबर को 4,14,981 आवेदन प्राप्त हुए। लेकिन, कुल 1,61,127 अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन फॉर्म को पूरा नहीं कर पाए। अब इन उम्मीदवारों को एक और मौका देते हुए फॉर्म को 30 दिसंबर तक पूरा करने का समय दिया गया है।

इन स्टेप्स से पूरा करें फॉर्म सीटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 को पूरा करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर LATEST NEWS में Click to proceed: One-time facility for completing application (27/12/2025 to 30/12/2025) पर क्लिक करें।

इसके बाद लॉग इन डिटेल दर्ज करें।

अब मांगी गई डिटेल को भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

इसके बाद निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।

एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। CTET 2026 Application Form एप्लीकेशन फीस सीटीईटी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ 1 पेपर के लिए आवेदन करने पर 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।