CSIR NET Answer Key Dec 2025: सीएसआईआर नेट प्रोविजनल आंसर की जल्द आने की उम्मीद, रिजल्ट इस तक हो सकता है घोषित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम का आयोजन 18 दिसंबर को करवाया गया था। अब एनटीए की ओर से प्रोविजनल आंसर की कभी भी जारी होने की उम्मीद है। CSIR NET Answer Key ऑनलाइन माध्यम से NTA की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी की जाएगी जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर पाएंगे और प्रश्न उत्तरों के मिलान के साथ अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकेंगे।

तय तिथियों के दर्ज कर पाएंगे आपत्ति आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट से प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी आंसर से संतुष्ट नहीं होगा तो वे निर्धारित तिथियों के अंदर उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको प्रति प्रश्न 200 रुपये का भुगतान करना होगा जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।