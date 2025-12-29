CSIR NET Answer Key Dec 2025: सीएसआईआर नेट प्रोविजनल आंसर की जल्द आने की उम्मीद, रिजल्ट इस तक हो सकता है घोषित
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम का आयोजन 18 दिसंबर को करवाया गया था। अब एनटीए की ओर से प्रोविजनल आंसर की कभी भी जारी होने की उम्मीद है। CSIR NET Answer Key ऑनलाइन माध्यम से NTA की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी की जाएगी जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर पाएंगे और प्रश्न उत्तरों के मिलान के साथ अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकेंगे।
तय तिथियों के दर्ज कर पाएंगे आपत्ति
आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट से प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी आंसर से संतुष्ट नहीं होगा तो वे निर्धारित तिथियों के अंदर उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको प्रति प्रश्न 200 रुपये का भुगतान करना होगा जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।
आंसर की ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड
- सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Joint CSIR-UGC NET Answer key का लिंक दिखा दिखाई देगा उस पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं सिक्योरिटी पिन भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
- आंसर की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।
रिजल्ट अगले माह हो सकता है जारी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सीएसआईआर नेट परीक्षा का रिजल्ट अगले महीने यानी जनवरी 2026 में जारी हो सकता है। पिछले वर्ष भी दिसंबर सेशन के लिए रिजल्ट जनवरी माह में जारी हुआ था। आपको बता दें कि एनटीए की ओर से 18 दिसंबर को कुल पांच विषयों- रासायनिक विज्ञान, 2- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रहीय विज्ञान 3- जीवन विज्ञान 4- गणितीय विज्ञान 5- भौतिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई थी।
