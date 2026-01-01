CSEET Admit Card 2026: कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ओर से कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

CSEET Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिड कार्ड कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिसे फॉलो करके उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।

अब वेबसाइट के होमपेज पर "CSEET 2025 Admit Card" लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करें।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ओर से दिसंबर सेशन परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से 140 सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक सेक्शन से कुल 40 प्रतिशत अंक और सभी सेक्शन को मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।