CSBC Bihar Police Driver Result 2025 OUT: बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती रिजल्ट जारी, रोल नंबर वाइज यहां चेक करें परिणाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर 2025 को राज्य के 15 जिलों स्थित 315 परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। अब CSBC की ओर से कॉन्स्टेबल ड्राइवर रिटेन टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम PDF फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं। जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर लिस्ट में दर्ज हैं वे शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।

21805 अभ्यर्थी हुए फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालीफाई सीएसबीसी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल पदों (4361) के सापेक्ष 5 गुणा अभ्यर्थियों (21805) को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुल पदों में से कैटेगरी के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 1772 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 436 पद, एससी के लिए 632 पद, एसटी के लिए 24 पद, ईबीसी के लिए 757, बीसी (9 ट्रांसजेंडर सहित) के लिए 492 पद और पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 248 पद आरक्षित हैं।

रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर विजिट करें।

होम पेज पर रिजल्ट से संबंधित लिंक "Results: Written Examination Results for Shortlisting of Candidates for PET for Post of Driver Constable in Bihar Police. (Advt. No. 02/2025)" पर क्लिक करें।

अब पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।

इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर लें। CSBC Bihar Police Driver Result 2025 PDF - (Merit List Link)