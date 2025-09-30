Language
    Chandigarh JBT Admit Card 2025: चंडीगढ़ जूनियर बेसिक टीचर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 5 अक्टूबर को

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:08 PM (IST)

    चंडीगढ़ जेबीटी टीचर भर्ती परीक्षा के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 5 अक्टूबर 2025 को करवाया जायेगा। भर्ती के जरिये 218 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

    Chandigarh JBT Admit Card 2025 Link: यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जूनियर बेसिक टीचर (JBT) भर्ती 2025 परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड आज यानी 30 सितंबर को डाउनलोड के लिए जारी कर दिए गये हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट chdeducation.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जहां रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।

    3 अक्टूबर को एग्जाम सेंटर डिटेल कर सकेंगे हासिल

    वेबसाइट पर साझा की गई डिटेल के मुताबिक सभी आवेदनकर्ता ऑफिशियल वेबसाइट से एग्जाम सेंटर की डिटेल 3 अक्टूबर 2025 को प्राप्त कर सकेंगे।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका 

    • चंडीगढ़ जीबीटी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले chdeducation.gov.in पर जाना होगा।
    • यहां आपको क्विक लिंक में Latest updates w.r.t JBTs पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको अगले पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना है। 
    • इसके बाद आपको रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर के लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको रोल नंबर/ एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके सबमिट कर देना है।
    • इसके बाद आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

    Chandigarh JBT Admit Card 2025 Link

    परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी आयोजित

    डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 5 अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। एग्जाम के दिन उम्मीदवार एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड ओरिजिनल पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से एक साथ लेकर जाएं। बिना आईडी कार्ड एवं एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 218 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसमें से कैटेगरी के अनुसार जनरल के लिए 111 पद, ओबीसी के लिए 44 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 22 पद और एससी वर्ग के लिए 41 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है। 

