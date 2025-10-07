CGSOS Result 2025: छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल 10th, 12th रिजल्ट sos.cg.nic.in पर जारी, एक क्लिक में डाउनलोड करें मार्कशीट

छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल (CGSOS) की ओर से 10वीं एवं 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। स्टूडेंट्स तुरंत ही ओपन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नतीजों की जांच कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल (CGSOS), रायपुर की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ओपन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट sos.cg.nic.in पर जारी किया गया है। स्टूडेंट्स तुरंत साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजे जारी चेक करने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा।

