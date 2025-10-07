CGSOS Result 2025: छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल 10th, 12th रिजल्ट sos.cg.nic.in पर जारी, एक क्लिक में डाउनलोड करें मार्कशीट

CGSOS Result 2025: छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल 10th, 12th रिजल्ट sos.cg.nic.in पर जारी, एक क्लिक में डाउनलोड करें मार्कशीट
छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल (CGSOS) की ओर से 10वीं एवं 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। स्टूडेंट्स तुरंत ही ओपन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नतीजों की जांच कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल (CGSOS), रायपुर की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ओपन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट sos.cg.nic.in पर जारी किया गया है। स्टूडेंट्स तुरंत साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजे जारी चेक करने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा।
इन डेट्स में हुई थीं परीक्षाएं
छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 27 मार्च से 17 अप्रैल 2025 तक एवं 12वीं की परीक्षाएं 26 मार्च से 21 अप्रैल 2025 तक आयोजित की गई थीं।
रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स
- छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल 10th 12th रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sos.cg.nic.in पर विजिट करना है।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको 12th Result Link या 10th Result Link पर क्लिक करना है।
- अब अगले पेज पर आपको रोल नंबर एवं दिया गया कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे चेक कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट की प्रति भी डाउनलोड कर सकते हैं।
न्यूनतम 33 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य
कक्षा 10वीं एवं 12वीं में पास होने के लिए अभ्यर्थी छात्रों को सभी विषयों में न्यूनतम 33 फीसदी अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
फेल स्टूडेंट्स कर सकते हैं ये काम
अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाता है तो वे पूरक परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। पूरक परीक्षा में भाग लेकर वे अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई छात्र किसी विषय में प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं है तो वे अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
