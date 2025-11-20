Language
    CGPSC PCS Result: छत्तीसगढ़ पीसीएस फाइनल रिजल्ट psc.cg.gov.in पर होगा जारी, इन स्टेप्स से मेरिट लिस्ट कर पाएंगे डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    सीजीपीएससी की ओर से पीसीएस 2024 फाइनल रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से मेरिट लिस्ट के रूप में वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों के नाम एवं रोल नंबर दर्ज होंगे। 

    CGPSC PCS Final Result कभी भी हो सकता है घोषित।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) की ओर से राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2024 इंटरव्यू आज यानी गुरुवार तक आयोजित किये जायेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द ही सीजीपीएससी की ओर से फाइनल रिजल्ट (CGPSC PCS Final Result) घोषित कर दिया जायेगा। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जारी होंगे। फाइनल लिस्ट में उम्मीदवारों के रोल नंबर एवं नाम दर्ज होंगे। जिन अभ्यर्थियों का नाम इसमें होगा उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

    246 रिक्त पदों पर होंगी नियुक्तियां

    सीजी पीसीएस भर्ती के जरिये कुल 246 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आपको बता दें कि भर्ती के माध्यम से आबकारी इंस्पेक्टर, डीएसपी डिप्टी कलेक्टर समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका

    • सीजीपीएससी पीसीएस फाइनल मेरिट लिस्ट 2025 जारी होते ही आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज आपको रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ दिखाई देगा उस पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।
    • इसके बाद इसमें अपना रोल नंबर एवं नाम चेक करके रिजल्ट की जांच कर सकेंगे।
    cg psc result 2025

    643 अभ्यर्थी हुए थे इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई
    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीजीपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर इंटरव्यू के लिए कुल 643 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। इन सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 20 नवंबर 2025 तक पूर्ण किये गए हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

