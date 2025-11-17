Language
    IMD Recruitment 2025: भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रोजेक्ट स्टाफ पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 24 नवंबर से होंगे स्टार्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:36 PM (IST)

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में कई पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन 24 नवंबर से स्टार्ट होंगे। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

    IMD Recruitment 2025 की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से प्रोजेक्ट पोजीशन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से स्टार्ट की जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।
    भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी तय तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

    पात्रता एवं मापदंड

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए पदानुसार अभ्यर्थी ने M.Sc./ B.Tech + Doctorate/ M.Tech (preferred)/ साइंस, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम में बैचलर डिग्री/ बैचलर के साथ कंप्यूटर स्किल वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पदों के लिए निर्धारित अनुभव की मांग भी की गई है। इसके अलावा पद के अनुसार उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 14 दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए 30/ 35/ 40/ 45/ 50 साल से ज्यादा न हो। सभी पदों की विस्तृत योग्यता के लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

    नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

    चयन प्रक्रिया

    इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार की जाएगी।

    कितना मिलेगा वेतन

    इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पद के अनुसार अलग अलग वेतन दिया जायेगा।

    • प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ई: रु.1,23,100/- + एचआरए
    • प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III: रु.78,000/- + एचआरए
    • प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II: रु.67,000/- + एचआरए
    • प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I: रु.56,000/- + एचआरए
    • वैज्ञानिक/प्रशासनिक सहायक: रु.29,200/- + एचआरए

