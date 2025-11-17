IMD Recruitment 2025: भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रोजेक्ट स्टाफ पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 24 नवंबर से होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से प्रोजेक्ट पोजीशन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से स्टार्ट की जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।

भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी तय तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

