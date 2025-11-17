Language
    Railway Recruitment 2025: साउथ ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 1785 पदों पर निकली भर्ती, 10th-ITI पास कर सकेंगे अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    आरआरसी की ओर से अप्रेंटिसशिप के 1785 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी का 10वीं के साथ आईटीआई पास होना अनिवार्य है।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से अप्रेंटिसशिप के 1785 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 18 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।
    जो भी उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए केवल ऑनलइन माध्यम से RRC SER की ऑफिशियल वेबसाइट rrcser.co.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे।

    10th-ITI पास युवा आवेदन के लिए पात्र

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10वीं (10+2 प्रणाली के तहत) कक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ ही संबंधित ट्रेड/ क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य सभी वर्गों से आने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस के रूप में जमा करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एवं महिला वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क रूप से फॉर्म भर सकते हैं।

    नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। 

    Railway Recruitment

    एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका

    • आरआरसी एसईआर भर्ती 2025 आवेदन पत्र भरने के लिए आधिकारिक पोर्टल rrcser.co.in पर जाना होगा।
    • होम पेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में उम्मीदवार पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

