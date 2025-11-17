Railway Recruitment 2025: साउथ ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 1785 पदों पर निकली भर्ती, 10th-ITI पास कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से अप्रेंटिसशिप के 1785 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 18 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।

जो भी उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए केवल ऑनलइन माध्यम से RRC SER की ऑफिशियल वेबसाइट rrcser.co.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे।

10th-ITI पास युवा आवेदन के लिए पात्र इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10वीं (10+2 प्रणाली के तहत) कक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ ही संबंधित ट्रेड/ क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।