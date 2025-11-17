RRB NTPC UG Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट रीजन वाइज इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक, नतीजे जल्द आने की उम्मीद
आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से रीजन वाइज वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 का आयोजन 7 अगस्त से 09 सितंबर 2025 तक करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद आरआरबी की ओर से आंसर की जारी की गई थी जिस पर 20 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गई थी। अब एग्जाम संपन्न हुए 2 महीने से अधिक समय हो चुका है ऐसे में अभ्यर्थियों को परिणाम जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरआरबी की ओर से जल्द ही रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। जो अभ्यर्थी सीबीटी 1 एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे सीबीटी 2 एग्जाम एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
रीजन वाइज चेक कर सकेंगे परिणाम
आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी रिजल्ट जारी होते ही डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी उपलब्ध करवा दिया जायेगा। इसके साथ ही सभी रेलवे रीजन की वेबसाइट पर भी रिजल्ट का लिंक उपलब्ध होगा। उम्मीदवार उस लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने की स्टेप्स
- आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
- अब आप इसे डाउनलोड करके इसमें रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारियां कर दें स्टार्ट
जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे वे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। ऐसे में अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए तैयारियों को तेज कर दें ताकी वे इसमें भी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकेंगे।
सीबीटी एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर में जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग विषय से 35 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटा यानी कि 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक वहीं प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी।
