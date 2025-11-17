RRB NTPC UG Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट रीजन वाइज इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक, नतीजे जल्द आने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 का आयोजन 7 अगस्त से 09 सितंबर 2025 तक करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद आरआरबी की ओर से आंसर की जारी की गई थी जिस पर 20 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गई थी। अब एग्जाम संपन्न हुए 2 महीने से अधिक समय हो चुका है ऐसे में अभ्यर्थियों को परिणाम जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरआरबी की ओर से जल्द ही रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। जो अभ्यर्थी सीबीटी 1 एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे सीबीटी 2 एग्जाम एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

रीजन वाइज चेक कर सकेंगे परिणाम आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी रिजल्ट जारी होते ही डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी उपलब्ध करवा दिया जायेगा। इसके साथ ही सभी रेलवे रीजन की वेबसाइट पर भी रिजल्ट का लिंक उपलब्ध होगा। उम्मीदवार उस लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे।