    AIIMS CRE Recruitment 2025: एम्स में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 10th से लेकर ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    एम्स की ओर से 1383 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं से लेकर संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन तक उत्तीर्ण हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 2 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट के साथ ही इस पेज से भी आवेदन किया जा सकता है।

    AIIMS CRE 4 Recruitment 2025 की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। एम्स की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (AIIMS CRE 4 2025) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन या अन्य किसी भी तरीके से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

    10th से लेकर स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार ने पदानुसार 10th/ 12th/ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा/ ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन आदि किया हो। उम्मीदवार की उम्र पद के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष से कम और अधिकतम 30 साल से ज्यादा न हो। हालांकि, आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग पात्रता चेक करने के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवलोकन अवश्य कर लें।

    कैसे करें अप्लाई

    • इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जाना है और Common Recruitment Examination - 4 (CRE-4) पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद पहले क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    AIIMS CRE Recruitment

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल एवं ओबीसी वर्ग को एप्लीकेशन फीस के रूप में 3000 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों को 2400 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

