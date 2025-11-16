AIIMS CRE Recruitment 2025: एम्स में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 10th से लेकर ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। एम्स की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (AIIMS CRE 4 2025) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन या अन्य किसी भी तरीके से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

10th से लेकर स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार ने पदानुसार 10th/ 12th/ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा/ ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन आदि किया हो। उम्मीदवार की उम्र पद के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष से कम और अधिकतम 30 साल से ज्यादा न हो। हालांकि, आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग पात्रता चेक करने के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवलोकन अवश्य कर लें।