NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड ग्रेड A पदों पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, पात्रता फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक
नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के 92 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो 30 नवंबर तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ कैटेगरी वाइज निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य है तभी आपका फॉर्म स्वीकार होगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड A) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
कुल 92 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के माध्यम से नाबार्ड की ओर से कुल 92 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|असिस्टेंट मैनेजर Grade ‘A’ (Rural Development Banking Service/RDBS)
|85
|असिस्टेंट मैनेजर Grade ‘A’ (Legal Service)
|02
|असिस्टेंट मैनेजर Grade ‘A’ (Protocol & Security Service)
|4
कौन कर सकता है इन पदों पर अप्लाई
- असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन/ एमबीए/ पीजीडीएम/ सीए/सीएस/ आईसीडब्ल्यूए आदि उत्तीर्ण किया हो।
- उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
आवेदन करने का तरीका
- नाबार्ड भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल ibpsreg.ibps.in/nbardamoct25/ पर विजिट करें।
- होम पेज पर Click here for New Registration पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- अब अन्य डिटेल, हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
- इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।
- फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन पत्र भरने के साथ एससी, एसटी एवं पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 150 रुपये फीस जमा करनी होगी। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को फीस के रूप में 850 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
