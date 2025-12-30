CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई 10th 12th एग्जाम शेड्यूल में बदलाव, 3 मार्च की परीक्षा अब इस डेट में होगी संपन्न
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड से सेकेंडरी (10th) एवं सीनियर सेकेंडरी (12th) बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) की ओर से दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा जो 3 मार्च को होने वाली थी जिसमें अब संशोधन किया गया है। सीबीएसई की ओर से यह जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
अब इन डेट्स में होगी परीक्षा
छात्रों एवं अविभावकों की जानकारी के लिए बता दें कि Class X की परीक्षा जो 3 मार्च 2026 को होने वाली थी वो अब 11 मार्च 2026 को आयोजित होगी वहीं Class XII की परीक्षा जो 3 मार्च को होने वाली थी वो अब 10 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। आपको बता दें कि 3 मार्च को 10th का Tibetan; German; National Cadet Corps; Bhoti; Limboo; Lepcha; Carnatic Music (Vocal) का पेपर होना था वहीं 12th का Legal Studies का आयोजित होना था। इसके अलावा अन्य डेट्स पर परीक्षाएं पुरानी डेटशीट के अनुसार होंगी और उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
रिवाइज्ड टाइम टेबल
CBSE 10th Date Sheet 2026
|
डेट
|
विषय
|
17 फरवरी 2026
|
Mathematics (Standard & Basic)
|
18 फरवरी 2026
|
Home Science
|
20 फरवरी 2026
|
Beauty & Wellness; Marketing & Sales; Multi Skill Foundation; Physical Activity Trainer, Data Science
|
21 फरवरी 2026
|
English (Communicative); English (Language & Literature)
|
23 फरवरी 2026
|
Urdu Course–A; Punjabi; Bengali; Tamil; Marathi; Gujarati; Manipuri; Telugu (Telangana)
|
24 फरवरी 2026
|
Elements of Business; Urdu Course–B
|
25 फरवरी 2026
|
Science
|
26 फरवरी 2026
|
Retail, Security, Automotive, Introduction to Financial Markets, Tourism, Agriculture, Food Production, Front Office Operations, Banking & Insurance, Health Care, Apparel, Electronics & Hardware, Foundation Skill for Sciences, Design Thinking & Innovation
|
27 फरवरी 2026
|
Computer Applications
|
28 फरवरी 2026
|
Arabic; Sanskrit (Communicative); Rai; Gurung; Tamang; Shepa
|
2 मार्च 2026
|
Hindi Course-A; Hindi Course-B
|
5 मार्च 2026
|
Sindhi
Malayalam
Odia
Kannada
|
6 मार्च 2026
|
Painting
|
7 मार्च 2026
|
Social Science
|
9 मार्च 2026
|
Telugu
|
10 मार्च 2026
|
French
|
11 मार्च 2026
|
Tibetan; German; National Cadet Corps; Bhoti; Limboo; Lepcha; Carnatic Music (Vocal)
CBSE 12th Date Sheet 2026
|
डेट
|
विषय (टाइमिंग: 10:30 am to 1:30 pm)
|
17 फरवरी 2026
|
Biotechnology; Entrepreneurship; Shorthand (English); Shorthand (Hindi)
|
18 फरवरी 2026
|
Physical Education
|
19 फरवरी 2026 (Thu)
|
Engineering Graphics; Bharatanatyam; Kuchipudi; Odissi; Manipuri; Kathakali; Horticulture; Cost Accounting
|
20 फरवरी 2026
|
Physics
|
21 फरवरी 2026
|
AUTOMOTIVE, FASHION STUDIES
|
23 फरवरी 2026
|
MASS MEDIA STUDIES, DESIGN THINKING AND INNOVATION
|
24 फरवरी 2026
|
ACCOUNTANCY
|
25 फरवरी 2026
|
BEAUTY & WELLNESS, TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION
|
26 फरवरी 2026
|
Geography
|
27-Feb-2026 (Fri)
|
Painting; Graphics; Sculpture; Applied Art (Commercial Art)
|
28 फरवरी 2026
|
Chemistry
|
02 मार्च 2026
|
Urdu Elective; Sanskrit Elective; Carnatic Music (Vocal/Mel/Per); Kathak; Urdu Core; Front Office Operations; Insurance; Geospatial Technology; Electrical Technology
|
05 मार्च 2026
|
PSYCHOLOGY
|
06 मार्च 2026
|
Punjabi; Bengali; Tamil; Telugu; Sindhi; Marathi; Gujarati; Manipuri; Malayalam; Odia; Assamese; Kannada; Arabic; Tibetan; German; Russian; Persian; Nepali; Limboo; Lepcha; Telugu (Telangana); Bodo; Tangkhul; Japanese; Bhutia; Spanish; Kashmiri; Mizo
|
07 मार्च 2026
|
Yoga, ELECTRONICS & HARDWARE
|
09 मार्च 2026
|
Mathematics; Applied Mathematics
|
10 मार्च 2026
|
Food Production; Office Procedures & Practices; Library & Information Science; Early Childhood Care & Education
|
11 मार्च 2026
|
HINDUSTANI MUSIC MEL INS, HINDUSTANI MUSIC PER INS, HEALTH CARE, DESIGN
|
12 मार्च 2026
|
English Elective / English Core
|
13 मार्च 2026
|
Tourism; Air-conditioning & Refrigeration
|
14 मार्च 2026
|
Home Science
|
16 मार्च 2026
|
Hindi Elective / Hindi Core
|
17 मार्च 2026
|
HINDUSTANI MUSIC VOCAL
|
18 मार्च 2026
|
Economics
|
19 मार्च 2026
|
Physical Activity Trainer
|
20 मार्च 2026
|
Marketing
|
23 मार्च 2026
|
Political Science
|
24 मार्च 2026
|
Retail, Artificial Intelligence
|
25 मार्च 2026
|
Informatics Practices; Computer Science; Information Technology
|
27 मार्च 2026
|
Biology
|
28 मार्च 2026
|
BUSINESS STUDIES, BUSINESS ADMINISTRATION
|
30 मार्च 2026
|
History
|
01 अप्रैल 2026
|
Financial Market Management; Agriculture; Medical Diagnostics; Salesmanship
|
02 अप्रैल 2026
|
National Cadet Corps (NCC); Food Nutrition & Dietetics
|
04 अप्रैल 2026
|
Sociology
|
06 अप्रैल 2026
|
Knowledge Tradition & Practices of India; Bhoti; Kokborok; Banking; Electronics Technology
|
07 अप्रैल 2026
|
Web Application
|
08 अप्रैल 2026
|
SANSKRIT CORE, FRENCH, TAXATION
|
09 अप्रैल 2026
|
MULTI-MEDIA, TEXTILE DESIGN, DATA SCIENCЕ
|
10 अप्रैल 2026
|
Legal Studies
परीक्षा के लिए टाइमिंग
टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा का आयोजन केवल एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।
