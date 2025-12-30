Language
    CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई 10th 12th एग्जाम शेड्यूल में बदलाव, 3 मार्च की परीक्षा अब इस डेट में होगी संपन्न

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    सीबीएसई की ओर से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो परीक्षा 3 मार्च क ...और पढ़ें

    cbse revised date sheet 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड से सेकेंडरी (10th) एवं सीनियर सेकेंडरी (12th) बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) की ओर से दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा जो 3 मार्च को होने वाली थी जिसमें अब संशोधन किया गया है। सीबीएसई की ओर से यह जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।

    अब इन डेट्स में होगी परीक्षा

    छात्रों एवं अविभावकों की जानकारी के लिए बता दें कि Class X की परीक्षा जो 3 मार्च 2026 को होने वाली थी वो अब 11 मार्च 2026 को आयोजित होगी वहीं Class XII की परीक्षा जो 3 मार्च को होने वाली थी वो अब 10 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। आपको बता दें कि 3 मार्च को 10th का Tibetan; German; National Cadet Corps; Bhoti; Limboo; Lepcha; Carnatic Music (Vocal) का पेपर होना था वहीं 12th का Legal Studies का आयोजित होना था। इसके अलावा अन्य डेट्स पर परीक्षाएं पुरानी डेटशीट के अनुसार होंगी और उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

    CBSE Board Exam

    रिवाइज्ड टाइम टेबल

    CBSE 10th Date Sheet 2026

    डेट

    विषय

    17 फरवरी 2026

    Mathematics (Standard & Basic) 

    18 फरवरी 2026

    Home Science

    20 फरवरी 2026

    Beauty & Wellness; Marketing & Sales; Multi Skill Foundation; Physical Activity Trainer, Data Science

    21 फरवरी 2026

    English (Communicative)English (Language & Literature)

    23 फरवरी 2026

    Urdu Course–A; Punjabi; Bengali; Tamil; Marathi; Gujarati; Manipuri; Telugu (Telangana)

    24 फरवरी 2026

    Elements of Business; Urdu Course–B

    25 फरवरी 2026

    Science

    26 फरवरी 2026

    Retail, Security, Automotive, Introduction to Financial Markets, Tourism, Agriculture, Food Production, Front Office Operations, Banking & Insurance, Health Care, Apparel, Electronics & Hardware, Foundation Skill for Sciences, Design Thinking & Innovation

    27 फरवरी 2026

    Computer Applications
    Information Technology
    AI

    28 फरवरी 2026

    Arabic; Sanskrit (Communicative); Rai; Gurung; Tamang; Shepa

    2 मार्च 2026

    Hindi Course-A; Hindi Course-B

    5 मार्च 2026

    Sindhi

    Malayalam

    Odia

    Kannada

    6 मार्च 2026

    Painting

    7 मार्च 2026

    Social Science 

    9 मार्च 2026

    Telugu
    Russian
    Limboo
    Lepcha
    Nepali

    10 मार्च 2026

    French

    11 मार्च 2026

    Tibetan; German; National Cadet Corps; Bhoti; Limboo; Lepcha; Carnatic Music (Vocal) 

    CBSE 12th Date Sheet 2026

    डेट

    विषय (टाइमिंग: 10:30 am to 1:30 pm)

    17 फरवरी 2026

    Biotechnology; Entrepreneurship; Shorthand (English); Shorthand (Hindi)

    18 फरवरी 2026

    Physical Education

    19 फरवरी 2026 (Thu)

    Engineering Graphics; Bharatanatyam; Kuchipudi; Odissi; Manipuri; Kathakali; Horticulture; Cost Accounting

    20 फरवरी 2026

    Physics

    21 फरवरी 2026

    AUTOMOTIVE, FASHION STUDIES

    23 फरवरी 2026

    MASS MEDIA STUDIES, DESIGN THINKING AND INNOVATION

    24 फरवरी 2026 

    ACCOUNTANCY

    25 फरवरी 2026

    BEAUTY & WELLNESS, TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION

    26 फरवरी 2026

    Geography

    27-Feb-2026 (Fri)

    Painting; Graphics; Sculpture; Applied Art (Commercial Art)

    28 फरवरी 2026

    Chemistry

    02 मार्च 2026

    Urdu Elective; Sanskrit Elective; Carnatic Music (Vocal/Mel/Per); Kathak; Urdu Core; Front Office Operations; Insurance; Geospatial Technology; Electrical Technology

    05 मार्च 2026

    PSYCHOLOGY

    06 मार्च 2026

    Punjabi; Bengali; Tamil; Telugu; Sindhi; Marathi; Gujarati; Manipuri; Malayalam; Odia; Assamese; Kannada; Arabic; Tibetan; German; Russian; Persian; Nepali; Limboo; Lepcha; Telugu (Telangana); Bodo; Tangkhul; Japanese; Bhutia; Spanish; Kashmiri; Mizo

    07 मार्च 2026

    Yoga, ELECTRONICS & HARDWARE

    09 मार्च 2026

    Mathematics; Applied Mathematics

    10 मार्च 2026

    Food Production; Office Procedures & Practices; Library & Information Science; Early Childhood Care & Education

    11 मार्च 2026

    HINDUSTANI MUSIC MEL INS, HINDUSTANI MUSIC PER INS, HEALTH CARE, DESIGN

    12 मार्च 2026

    English Elective / English Core

    13 मार्च 2026

    Tourism; Air-conditioning & Refrigeration

    14 मार्च 2026

    Home Science

    16 मार्च 2026 

    Hindi Elective / Hindi Core

    17 मार्च 2026 

    HINDUSTANI MUSIC VOCAL

    18 मार्च 2026 

    Economics

    19 मार्च 2026 

    Physical Activity Trainer

    20 मार्च 2026 

    Marketing

    23 मार्च 2026 

    Political Science

    24 मार्च 2026 

    Retail, Artificial Intelligence

    25 मार्च 2026 

    Informatics Practices; Computer Science; Information Technology

    27 मार्च 2026 

    Biology

    28 मार्च 2026 

    BUSINESS STUDIES, BUSINESS ADMINISTRATION

    30 मार्च 2026 

    History

    01 अप्रैल 2026 

    Financial Market Management; Agriculture; Medical Diagnostics; Salesmanship

    02 अप्रैल 2026 

    National Cadet Corps (NCC); Food Nutrition & Dietetics

    04 अप्रैल 2026 

    Sociology

    06 अप्रैल 2026 

    Knowledge Tradition & Practices of India; Bhoti; Kokborok; Banking; Electronics Technology

    07 अप्रैल 2026 

    Web Application

    08 अप्रैल 2026 

    SANSKRIT CORE, FRENCH, TAXATION

    09 अप्रैल 2026 

    MULTI-MEDIA, TEXTILE DESIGN, DATA SCIENCЕ

    10 अप्रैल 2026

    Legal Studies

    परीक्षा के लिए टाइमिंग

    टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा का आयोजन केवल एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।

