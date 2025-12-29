Language
    BSEB STET Result 2025: बिहार एसटीईटी रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    बिहार एसटीईटी रिजल्ट किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है। स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट bihar-stet.com पर जारी होगा जहां से परीक् ...और पढ़ें

    Bihar STET result  2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 का आयोजन राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 से 31 अक्टूबर तक करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 27 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है।

    कहां और कैसे चेक कर पाएंगे परिणाम

    आपको बता दें कि पहले बोर्ड की ओर से दिसंबर के दूसरे सप्ताह में नतीजे जारी होने की जानकारी दी गई थी लेकिन किसी कारणवश परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। अब उम्मीद है कि बोर्ड जल्द ही रिजल्ट घोषित करेगा। Bihar STET Result 2025 ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या bihar-stet.com पर घोषित होंगे। इसके बाद उम्मीदवार नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से परिणाम चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

    • बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025 जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट bihar-stet.com पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं एग्जाम डेट चुनकर लॉग इन करना होगा।
    • इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे।
    Bihar STET result

    रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी की जा सकती है। ध्यान रखें कि अंतिम उत्तर कुंजी सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं दिया जायेगा।

    क्वालीफाई होने के लिए निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य

    बिहार एसटीईटी परीक्षा में पास होने के लिए निर्धारित कटऑफ प्राप्त करना अनिवार्य है। क्वालिफाइंग अंक कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित हैं। सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत एवं एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी अंक निर्धारित है। लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

