Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BPSC 70th Interview Date: बीपीएससी 70th इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी, 21 जनवरी से स्टार्ट होंगे साक्षात्कार

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:53 PM (IST)

    बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से 70th भर्ती इंटरव्यू के लिए डेट की घोषणा कर दी गई गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक साक्षात्कार 21 जनवरी से स्टार् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    BPSC 70th Interview date 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से इस भर्ती के अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटरव्यू प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट की जाएगी।

    5401 उम्मीदवार इंटरव्यू में होंगे शामिल

    बीपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा के माध्यम से कुल 5401 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आपको बता दें कि 21 जनवरी से इसमें से प्रतिदिन 10 से 20 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। इंटरव्यू कुल 120 अंकों के लिए होगा।

    BPSC 70th Interview date 2026

    एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी

    बीपीएससी 70th इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी इंटरव्यू देने निर्धारित केंद्र पर जाएं तो प्रवेश पत्र की प्रति के साथ एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • BPSC 70th Interview Admit Card डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    • होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करना होगा।
    • इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

    मुख्य परीक्षा मेरिट लिस्ट यहां करें डाउनलोड

    बीपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 5401 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किये गए हैं। कुल शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों में से 2035 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

    यह भी पढ़ें- BPSSC Vacancy 2026: बिहार पुलिस हवलदार एवं क्लर्क पदों पर आवेदन स्टार्ट, 12th पास कर सकते हैं अप्लाई 