BPSC 70th Interview Date: बीपीएससी 70th इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी, 21 जनवरी से स्टार्ट होंगे साक्षात्कार

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से इस भर्ती के अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटरव्यू प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट की जाएगी।

5401 उम्मीदवार इंटरव्यू में होंगे शामिल बीपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा के माध्यम से कुल 5401 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आपको बता दें कि 21 जनवरी से इसमें से प्रतिदिन 10 से 20 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा। इंटरव्यू कुल 120 अंकों के लिए होगा।

एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी बीपीएससी 70th इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी इंटरव्यू देने निर्धारित केंद्र पर जाएं तो प्रवेश पत्र की प्रति के साथ एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।