Bihar Vidhan Parishad Answer Key 2026: ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट आंसर-की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधान परिषद् सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे आंसर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट biharvidhanparishad.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।



Bihar Vidhan Parishad Answer Key 2026: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की बिहार विधान परिषद् सचिवालय ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Bihar Vidhan Parishad Driver, Office AttendantAnswer Key 2026' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन तक आपत्ति दर्ज करने का मौका ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 09 जनवरी, 2026 शाम 6 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।