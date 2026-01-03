Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Vidhan Parishad Answer Key 2026: ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट आंसर-की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:52 PM (IST)

    बिहार विधान परिषद् सचिवालय ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से आसंर-की डाउनलोड कर सकते हैं। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Bihar Vidhan Parishad Answer Key 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधान परिषद् सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे आंसर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट biharvidhanparishad.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

    bihar aswer key


    Bihar Vidhan Parishad Answer Key 2026: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

    बिहार विधान परिषद् सचिवालय ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Bihar Vidhan Parishad Driver, Office AttendantAnswer Key 2026' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें।
    • लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

    ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 09 जनवरी, 2026 शाम 6 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    बिहार विधान परिषद् सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा बिहार राज्यों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 21 दिसंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसलिए रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

    यह भी पढ़ें: Bihar STET Result 2025: बीएसईबी जल्द ही जारी करेगा एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट, इन पांच स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट