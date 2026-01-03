Bihar STET Result 2025: बीएसईबी जल्द ही जारी करेगा एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट, इन पांच स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन 14 से 31 अक्टूबर के बीच किया गया था। इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो (Bihar STET Result 2025) जल्द ही बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।

BSEB STET Result 2025 : ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट बीएसईबी की ओर से एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर विजिट करना होगा।

अब बीएसईबी की वेबसाइट के होमेपज पर उम्मीदवारों को Bihar STET Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

लॉगिन डिटेल को भरने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। पास होने के लिए इतने अंक जरूरी स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 45.5 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 42.5 फीसदी और एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवारों को 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे। इसके साथ ही रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें।