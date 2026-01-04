Language
    Bihar STET Result Date: BSEB कल जारी करेगा बिहार एसटीईटी रिजल्ट, जानें पासिंग पर्सेंटेज सहित अन्य डिटेल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:51 AM (IST)

    बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से Bihar STET Result 2025 कल यानी 5 जनवरी को घोषित कर दिया जायेगा। रिजल्ट का लिंक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    BSEB STET Result 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने BSEB STET Result Date की घोषणा कर दी है। साझा की गई डिटेल के मुताबिक रिजल्ट कल यानी 5 जनवरी 2026 को घोषित कर दिया जायेगा।
    परिणाम ऑनलइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जारी होगा जहां से अभ्यर्थी मांगी गई लॉग इन डिटेल दर्ज करके परिणाम की जांच करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

    कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स

    बिहार एसटीईटी परीक्षा में पास होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग कटऑफ निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग को इस परीक्षा में पास होने के लिए 50 फीसदी अंक, पिछड़ा वर्ग को 45.5 प्रतिशत अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5 प्रतिशत अंक एवं एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवारों को 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे।

    केवल 4 स्टेप्स में डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

    • स्टेप 1: बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bihar-stet.com पर जाना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं एग्जाम डेट चुनकर लॉग इन करना होगा।
    • स्टेप 4: इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे।
    Bihar STET Result

    Bihar STET 2025 का आयोजन राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 से 31 अक्टूबर तक करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 27 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। रिजल्ट जारी होने के साथ ही बोर्ड की ओर से फाइनल आंसर की भी जारी की जा सकती है।

