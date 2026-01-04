Bihar STET Result Date: BSEB कल जारी करेगा बिहार एसटीईटी रिजल्ट, जानें पासिंग पर्सेंटेज सहित अन्य डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने BSEB STET Result Date की घोषणा कर दी है। साझा की गई डिटेल के मुताबिक रिजल्ट कल यानी 5 जनवरी 2026 को घोषित कर दिया जायेगा।

परिणाम ऑनलइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जारी होगा जहां से अभ्यर्थी मांगी गई लॉग इन डिटेल दर्ज करके परिणाम की जांच करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स बिहार एसटीईटी परीक्षा में पास होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग कटऑफ निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग को इस परीक्षा में पास होने के लिए 50 फीसदी अंक, पिछड़ा वर्ग को 45.5 प्रतिशत अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5 प्रतिशत अंक एवं एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवारों को 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे।