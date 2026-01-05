Bihar STET Result 2025 Link: बिहार एसटीईटी रिजल्ट लिंक कभी भी हो सकता है एक्टिवेट, 1 क्लिक में स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आज का दिन निर्णायक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज यानी 5 जनवरी को किसी भी समय रिजल्ट (BSEB Bihar STET Result 2025) की घोषणा की जा सकती है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन ही की जाएगी, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं भेजी जाएगी।
रिजल्ट का लिंक इन साइट्स पर होगा एक्टिवेट
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से एसटीईटी रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org एवं bihar-stet.com पर उपलब्ध करवाया जायेगा। परीक्षार्थी इसमें से किसी भी साइट का उपयोग करके लॉग इन डिटेल दर्ज कर परिणाम की जांच के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका
- बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2026 जारी होते ही सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट bihar-stet.com पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं एग्जाम डेट चुनकर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे।
कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स
इस परीक्षा में क्वालीफाई करने के लिए बिहार बोर्ड की ओर से पासिंग मार्क्स कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है। आप वर्ग के अनुसार नीचे टेबल से क्वालिफाईंग मार्क्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
|कैटेगरी
|पासिंग पर्सेंटेज
|सामान्य वर्ग
|50 फीसदी
|पिछड़ा वर्ग
|45.5 प्रतिशत
|अत्यंत पिछड़ा वर्ग
|42.5 प्रतिशत
|एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला वर्ग
|40 फीसदी
रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की भी हो सकती है जारी
नतीजे जारी होने के साथ ही बिहार बोर्ड की ओर से फाइनल आंसर की भी जारी की जा सकती है। यह उत्तर कुंजी अंतिम एवं सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि एसटीईटी परीक्षा का आयोजन राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 से 31 अक्टूबर तक करवाया गया था।
