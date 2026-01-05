Bihar STET Result 2025 Link: बिहार एसटीईटी रिजल्ट लिंक कभी भी हो सकता है एक्टिवेट, 1 क्लिक में स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आज का दिन निर्णायक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज यानी 5 जनवरी को किसी भी समय रिजल्ट (BSEB Bihar STET Result 2025) की घोषणा की जा सकती है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन ही की जाएगी, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं भेजी जाएगी।

रिजल्ट का लिंक इन साइट्स पर होगा एक्टिवेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से एसटीईटी रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org एवं bihar-stet.com पर उपलब्ध करवाया जायेगा। परीक्षार्थी इसमें से किसी भी साइट का उपयोग करके लॉग इन डिटेल दर्ज कर परिणाम की जांच के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।