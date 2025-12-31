Bihar STET Result 2025: बीएसईबी कभी भी जारी कर सकता है एसटीईटी रिजल्ट, स्कोरकार्ड इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इंतजार कभी भी खत्म हो सकता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट bihar-stet.com पर नतीजों की घोषणा की जाएगी। हालांकि, अभी तक बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होने की ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है। इसलिए अभ्यर्थियों को समय-समय पर वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कब हुई थी परीक्षा Bihar STET 2025 का आयोजन राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 से 31 अक्टूबर तक करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 27 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब फाइनल उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। नतीजों के साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की जा सकती है।