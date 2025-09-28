Bihar Police Constable Result 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट यहां से करें चेक, 99690 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए हुए पास

सीएसबीसी की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट (CSBC Bihar Police Result 2025) जारी कर दिया गया है। लिस्ट में फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं। अभ्यर्थी रिजल्ट चेक करने के लिए पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के 19838 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद परिणाम की घोषणा कर दी गई है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जारी किया गया है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पीडीएफ में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

99690 अभ्यर्थी फिजिकल के लिए हुए क्वालीफाई केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से दी गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा में 1673586 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किये गए थे जिसमें से 13,30,121 उम्मीदवारों ने एग्जाम में भाग लिया था। भर्ती परीक्षा में 19,838 पदों के सापेक्ष फिजिकल टेस्ट के लिए 99690 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 62,822 पुरुष अभ्यर्थी, 36,834 महिला अभ्यर्थी और 34 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसमें 867 गृहरक्षक अभ्यर्थी तथा 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी इसमें शामिल हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट की शुरुआत दिसंबर 2025 में की जाएगी।

शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट ऐसे करें चेक सीएसबीसी बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Results: Written Examination Results for Shortlisting of Candidates for PET for Post of Constable in Bihar Police & Bihar Special Armed Police (Advt. No. 01/2025) पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद लिस्ट ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसमें अपना अनुक्रमांक चेक कर लें। CSBC Bihar Police Constable Result 2025 PDF

फिजिकल टेस्ट के लिए योग्यता फिजिकल टेस्ट दिसंबर माह में संपन्न करवाए जायेंगे इसलिए अभ्यर्थी अभी से इसकी तैयारियां स्टार्ट कर दें। पीईटी में अभ्यर्थियों की लंबाई की माप, रनिंग, गोला फेंक, ऊंची कूद आदि प्रक्रियाओं में भाग लेना होगा।