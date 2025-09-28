Bihar Police Bharti 2025: बिहार पुलिस एसआई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, किसी भी राज्य के अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई

बिहार में सब-इंस्पेक्टर के कुल 1799 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर चुके हैं वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ फीस 100 रुपये जमा करनी होगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती (BPSSSC Police SI Vacancy 2025) के लिए बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्यता पूरी करते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार योग्यता की जांच अवश्य कर लें।

शैक्षिक योग्यता एवं उम्र इस भर्ती में शामिल होने के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए ऊपरी उम्र 40 साल एवं एससी, एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 42 साल निर्धारित की गई है।

शारीरिक मापदंड एसआई पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की न्यूनतम लंबाई 165 सेमी और सीना बिना फुलाए 81 एवं फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी वर्ग की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी और सीना बिना फुलाए 79 एवं फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 155 सेमी एवं न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।

इस तरीके से भरें फॉर्म बिहार एसआई भर्ती आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर विजिट करें।

होम पेज पर Application Link: Ref.:Advt. No.-05/2025: Apply Online for the post of Police Sub-Inspector in Home (Police) Dept., Govt. Of Bihar पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको नए पेज पर रजिस्टर एवं मेक पेमेंट लिंक पर क्लिक करना है।

मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना है एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान करना है।

इसके बाद स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है।

स्टेप 3 में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके फॉर्म की स्थिति जांचे और एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।