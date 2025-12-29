Bihar JEEVIKA Answer Key 2025: बिहार जीविका आंसर की जारी, इन पोस्ट के लिए 4 जनवरी तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) की ओर से बिहार जीविका भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद विभाग की ओर से एरिया को-ऑर्डिनेटर एवं कम्युनिटी को-ऑर्डिनेटर पदों के लिए आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी प्रोविजनल उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके लॉग इन डिटेल दर्ज कर उत्तर कुंजी प्राप्त कर सकते हैं।

इस डेट तक आपत्ति कर सकते हैं दर्ज आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट द्वारा अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि 4 जनवरी 2026 तक उत्तर कुंजी पर ऑब्जेक्शन दर्ज किया जा सकता है। आपकी आपत्ति सही पाए जाने पर उसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

आंसर की डाउनलोड करने का तरीका बिहार जीविका प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आंसर की से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद मांगी गई डिटेल (Application No./ Login ID & PASSWORD) एवं दिया गया कोड दर्ज करके LOGIN बटन पर क्लिक करें।

अब उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें।

लॉग इन के माध्यम से ही अभ्यर्थी उत्तर कुंजी पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। Bihar JEEVIKA Answer Key 2025 Link