Bihar JEEVIKA Answer Key 2025: बिहार जीविका आंसर की जारी, इन पोस्ट के लिए 4 जनवरी तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका
बिहार जीविका एरिया को-ऑर्डिनेटर एवं कम्युनिटी को-ऑर्डिनेटर पदों के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है जिसे अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) की ओर से बिहार जीविका भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद विभाग की ओर से एरिया को-ऑर्डिनेटर एवं कम्युनिटी को-ऑर्डिनेटर पदों के लिए आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी प्रोविजनल उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके लॉग इन डिटेल दर्ज कर उत्तर कुंजी प्राप्त कर सकते हैं।
इस डेट तक आपत्ति कर सकते हैं दर्ज
आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट द्वारा अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि 4 जनवरी 2026 तक उत्तर कुंजी पर ऑब्जेक्शन दर्ज किया जा सकता है। आपकी आपत्ति सही पाए जाने पर उसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।
आंसर की डाउनलोड करने का तरीका
- बिहार जीविका प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आंसर की से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई डिटेल (Application No./ Login ID & PASSWORD) एवं दिया गया कोड दर्ज करके LOGIN बटन पर क्लिक करें।
- अब उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें।
- लॉग इन के माध्यम से ही अभ्यर्थी उत्तर कुंजी पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।
रिजल्ट जल्द होगा जारी
आंसर की पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण विभाग की ओर से गठित विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा और फाइनल उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। फाइनल आंसर की को ध्यान में रखकर ही रिजल्ट किया जायेगा।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 2747 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसमें से ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 73 पद, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए 235 पद, एरिया को-ऑर्डिनेटर के लिए 374 पद, अकाउंटेंट के लिए 167 पद, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187 पद, कम्युनिटी को-ऑर्डिनेटर के लिए 1177 पद और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 534 पद आरक्षित हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।