AIIMS NExT 2023: आज ही करें मॉक नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन, शाम 5 बजे तक ही ओपेन रहेगी विंडो

AIIMS NExT 2023 सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए डिग्री उत्तीर्ण करने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा कोर्सेस में एडमिशन और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए लागू किए गए नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) से पहले इसके मॉक टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जिसकी आज 10 जुलाई को आखिरी तारीख है।

AIIMS NExT 2023: स्टूडेंट्स मॉक नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए परीक्षा पोर्टल, next.aiimsexams.ac.in पर रजिस्ट्रेशन करें।

