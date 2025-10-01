AIIMS INI CET 2026: एम्स आईएनआई के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 21 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की ओर से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार AIIMS INI CET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाकर इस प्रवेश-परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर, 2025 से शुरू हो गए हैं। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच रजिस्ट्रेशन का स्टेटस और रिजेक्ट की गई फोटो में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।