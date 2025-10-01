Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AIIMS INI CET 2026: एम्स आईएनआई के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 21 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की ओर से AIIMS INI CET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए 21 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एम्स की ओर से INI CET परीक्षा 09 नवंबर 2025 को आयोजित कराई जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    AIIMS INI CET 2026: ऐसे भरें फॉर्म।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की ओर से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार AIIMS INI CET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाकर इस प्रवेश-परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर, 2025 से शुरू हो गए हैं। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच रजिस्ट्रेशन का स्टेटस और रिजेक्ट की गई फोटो में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन होगी परीक्षा

    एम्स आईएनआई सीईटी परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 09 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 01 नवंबर, 2025 को जारी कर दिए जाएंगे।

    ऐसे करें एम्स आईएनआई सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

    जो उम्मीदार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से स्वंय अप्लाई कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर “Academic Courses” section and then select “INI-CET (MD/MS/MCh/DM) January 2026” लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करें।
    • अब शैक्षणिक जानकारी को दर्ज करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर का चयन करें।
    • फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इन कोर्स के लिए होगी परीक्षा

    इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) परीक्षा में चयनित उम्मीदवार पीजी कोर्स जैसे एमडी, एमएस, एमएच (6 वर्ष), डीएम (6 वर्ष), एमडीएस और एमडी (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। 

    यह भी पढ़ें: UPPSC ACF/RFO Admit Card 2025: प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा