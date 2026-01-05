Agniveer: स्थायी सैनिक बनने तक अग्निवीर नहीं कर पाएंगे शादी, इंडियन आर्मी ने बनाया नया रूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अग्निवीर सैनिक जो आर्मी में स्थायी सैनिक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए काम की खबर है। इंडियन आर्मी की ओर से अग्निवीर सैनिकों के स्थायीकरण को लेकर एक नया रूल बनाया गया है। इस नए नियम के तहत अब जब तक अग्निवीर स्थायी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वे शादी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अग्निवीर स्थायी सैनिक बनने से पहले विवाह कर लेता है तो वो स्थायी होने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा और न ही इसके लिए आवेदन कर पायेगा।

तो कब कर सकेंगे शादी? अब नए नियम के चलते अग्निवीरों में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि वे आखिर कब शादी कर सकेंगे जिससे कि वे स्थायी सैनिक बनने की योग्यता भी रख सकें। तो इसका सीधा सा उत्तर है स्थायी सैनिक बनने के बाद। हालांकि, इसके लिए अग्निवीरों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। केवल उनको अग्निवीर पद से सेवामुक्त होने के 4 से 6 महीने का इंतजार करना होगा।