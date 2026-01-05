Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Agniveer: स्थायी सैनिक बनने तक अग्निवीर नहीं कर पाएंगे शादी, इंडियन आर्मी ने बनाया नया रूल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    इंडियन आर्मी के नए नियम के मुताबिक अग्निवीर सैनिक पद से सेवामुक्त होने के बाद स्थायी सैनिक बनने तक विवाह पर रोक लगाई गई है। सेवामुक्त होने वाले अग्निव ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Agniveer Marriage Rule

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अग्निवीर सैनिक जो आर्मी में स्थायी सैनिक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए काम की खबर है। इंडियन आर्मी की ओर से अग्निवीर सैनिकों के स्थायीकरण को लेकर एक नया रूल बनाया गया है। इस नए नियम के तहत अब जब तक अग्निवीर स्थायी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वे शादी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अग्निवीर स्थायी सैनिक बनने से पहले विवाह कर लेता है तो वो स्थायी होने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा और न ही इसके लिए आवेदन कर पायेगा।

    तो कब कर सकेंगे शादी?

    अब नए नियम के चलते अग्निवीरों में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि वे आखिर कब शादी कर सकेंगे जिससे कि वे स्थायी सैनिक बनने की योग्यता भी रख सकें। तो इसका सीधा सा उत्तर है स्थायी सैनिक बनने के बाद। हालांकि, इसके लिए अग्निवीरों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। केवल उनको अग्निवीर पद से सेवामुक्त होने के 4 से 6 महीने का इंतजार करना होगा।

    2022 बैच के अग्निवीर इस साल होंगे सेवामुक्त

    1. अग्निवीर योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी। ऐसे में चार साल की सेवा जून/ जुलाई 2026 में खत्म हो जाएगी। ऐसे में पहले बैच के दौरान भर्ती हुए 20 हजार युवा अब सेवामुक्त होने वाले हैं।
    2. इसमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता एवं परीक्षा के आधार पर परमानेंट यानी की आर्मी में स्थायी सैनिक के लिए चयनित किया जायेगा।
    3. चयनित होने के लिए इन सभी को स्थायी सैनिक बनने के लिए आवेदन करना होगा और यह प्रक्रिया 4 से 6 महीने तक चल सकती है।
    Agniveer new rule

    ध्यान रखें कि जब तक स्थायी सैनिक बनने के लिए फाइनल लिस्ट (रिजल्ट) न आ जाए तब तक अग्निवीर सैनिक विवाह न करें। प्रक्रिया के दौरान विवाह करने पर आप स्थायी सैनिक बनने की प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। स्थायी सैनिक पद पर नियुक्ति के बाद अग्निवीर विवाह करने के लिए पात्र हो जायेंगे और नियुक्ति के बाद वे कभी भी विवाह कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Bihar Havaldar Clerk Bharti: होम गार्ड विभाग में हवलदार क्लर्क पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, किसी भी स्टेट के युवा कर सकते हैं अप्लाई