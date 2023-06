ऐसे बन सकते हैं Railway में Station Master, जानें योग्यता, चयन प्रक्रिया और सैलरी की पूरी जानकारी

How to Become a Railway Station Master? भारतीय रेल विश्व के चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जिसके देश भर में 7300 से अधिक छोटे-बड़े स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर की तैनाती की जाती है जिसकी भर्ती सहायक स्टेशन मास्टर के तौर पर होती है।