Share Market: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 800 और निफ्टी 200 अंक गिरकर बंद

Share Market कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 21 जुलाई को शेयर बाजार में तेजी रही। आज सेंसेक्स 887.64 अंक गिरकर 66684.26 जबकि निफ्टी 234 अंक टूटकर 19745 पर पहुंच गया। आज कई कंपनी ने अपने पहले तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि आज भारतीय शेयर मार्केट कैसा रहा? आज के टॉप गेनर और लूजर कौन है? (जागरण फाइल फोटो)

Share Market Close: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी गिरावट

