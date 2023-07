Share Market Close: शेयर बाजार में तेजी जारी, लगातार पांचवें दिन चढ़कर नए रिकॉर्ड हाई के साथ बंद हुआ निफ्टी

Share Market Close भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुझान बना हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री और आईटीसी ने आज बाजार को सपोर्ट दिया और नई ऊंचाई के साथ बंद हुआ। एनटीपीसी बजाज फाइनेंस इंडसइंड बैंक अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फिनसर्व सेंसेक्स के टॉप गेनर्स थे। विदेशी निवेशकों की ओर से की जा रही खरीदारी और वैश्विक बाजारों से भारतीय शेयर बाजार को समर्थन मिल रहा है।

भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को नया रिकॉर्ड हाई बनाकर ऊपरी स्तरों के करीब आकर बंद हुए हैं। विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार की जा रही खरीदारी और वैश्विक बाजारों की तेजी का बाजार को सहारा मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री और आईटीसी ने आज बाजार की बढ़त को लीड किया। लगातार पांचवें दिन बढ़ा बाजार आज भारतीय बाजार लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 302.30 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर नए हाई के साथ 67,097.44 अंक पर बंद हुआ। वहीं, कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स ने 376.24 अंक या 0.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ 67,171.38 अंक के अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ। निफ्टी में भी जबरदस्त तेजी हुई और यह 83.90 अंक या 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,833.15 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान निफ्टी ने 102.45 अंक या 0.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,851.70 अंक की इट्रा-डे हाई को छुआ। टॉप गेनर्स और लूजर्स सेंसेक्स पैक में एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, आईटीसी, पावर ग्रिड और एलएंडटी सबसे टॉप गेनर्स थे। टीसीएस, भारती एयरटेल, मारुति, एचयूएल, नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट हुई टॉप लूजर्स थे। विदेशी बाजार में कैसा रहा कारोबार? एफआईआई की ओर से मंगलवार को 2,115.84 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई थी। सियोल, टोक्यो और शंघाई के बाजार हरे निशान में बंद हुए थे। हांगकांग का शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ। अमेरिका के शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान में बंद हुए थे। कच्चा तेल 0.60 प्रतिशत बढ़कर 80.11 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। भारत की विकास दर 6.4 प्रतिशत रहेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। अगले वित्त वर्ष में से 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

Edited By: Abhinav Shalya