आखिर पुणे में बाइकर्स का रास्ता रोककर क्यों खड़े हो गए विदेशी? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। यहां कुछ विदेशी पर्यटकों ने भारतीय बाइक राइडर्स का रास्ता रोक लिया और उनके सामने खड़े हो गए। लेकिन विदेशियों ने ऐसा कुछ बाइकर्स को उनकी गलती बताने के इरादे से किया।

विदेशियों ने क्यों रोका भारतीय बाइकर्स का रास्ता? पुणे के पिंपरी चिंचवड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ राइडर्स फुटपाथ पर गाड़ी चलाते नजर आए। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए विदेशी यात्री बाइकर्स के सामने उनका रास्ता रोककर खड़े गए।

पिंपरी चिंचवड के रक्षक चौक पर बाइकर्स मुख्य सड़क को छोड़कर फुटपाथ पर गाड़ी चला रहे थे। लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते देखकर विदेशी यात्री ने बाइकर्स का रास्ता रोका और उन्हें फुटपाथ छोड़कर मुख्य रास्ते से जाने का इशारा किया।

ट्रैफिक पुलिस पर उठे सवाल पुणे में हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि विदेशियों को आकर अब हमारे देश के लोगों को यातायात के सामान्य नियम सिखाने पड़ रहे हैं।