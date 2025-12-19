Language
    आखिर पुणे में बाइकर्स का रास्ता रोककर क्यों खड़े हो गए विदेशी? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    पुणे शहर में विदेशी पर्यटकों ने भारतीय बाइक राइडर्स को फुटपाथ पर गाड़ी चलाने से रोका। पिंपरी चिंचवड के रक्षक चौक पर हुई इस घटना में विदेशियों ने बाइकर ...और पढ़ें

    पुणे में विदेशियों ने रोका बाइकर्स का रास्ता (फोटो-सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। यहां कुछ विदेशी पर्यटकों ने भारतीय बाइक राइडर्स का रास्ता रोक लिया और उनके सामने खड़े हो गए। लेकिन विदेशियों ने ऐसा कुछ बाइकर्स को उनकी गलती बताने के इरादे से किया।

    विदेशियों ने क्यों रोका भारतीय बाइकर्स का रास्ता?

    पुणे के पिंपरी चिंचवड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ राइडर्स फुटपाथ पर गाड़ी चलाते नजर आए। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए विदेशी यात्री बाइकर्स के सामने उनका रास्ता रोककर खड़े गए।

    पिंपरी चिंचवड के रक्षक चौक पर बाइकर्स मुख्य सड़क को छोड़कर फुटपाथ पर गाड़ी चला रहे थे। लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते देखकर विदेशी यात्री ने बाइकर्स का रास्ता रोका और उन्हें फुटपाथ छोड़कर मुख्य रास्ते से जाने का इशारा किया।

    ट्रैफिक पुलिस पर उठे सवाल

    पुणे में हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि विदेशियों को आकर अब हमारे देश के लोगों को यातायात के सामान्य नियम सिखाने पड़ रहे हैं।

    इसके साथ ही लोग ट्रैफिक पुलिस को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा के होते हुए और मुख्य जगहों पर पुलिस के खड़े होने के बावजूद ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं।

    ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी विदेशी ने भारत में आकर लोगों को सही रास्ता दिखाया हो। जुलाई में हिमाचल प्रदेश से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जिसमें एक विदेशी पर्यटक वॉटरफॉल के पास साफ-सफाई कर रहा था, जबकि लोकल लोग ही उस खूबसबूरत जगह पर कचरा फैला रहे थे। निखिल सैनी नाम के यूजर ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। 

