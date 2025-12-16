 पुणे के कोचिंग सेंटर में छात्र ने चाकू मारकर दोस्त को उतारा मौत के घाट, छोटी सी बात पर हुआ था झगड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे जिले में एक कोचिंग सेंटर के क्लासरूम में एक सहपाठी ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई। इस बात की जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी।

पुलिस ने बताया कि यह हमला जाहिर तौर पर दोनों लड़कों के बीच पहले हुए झगड़े का नतीजा था, दोनों ही 10वीं क्लास के छात्र हैं। पुलिस के मुताबिक, यह घटना राजगुरुनगर के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में हुई। पुलिस ने और क्या बताया? खेड़ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, "शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पीड़ित और आरोपी के बीच कुछ महीने पहले एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था। कुछ दिन पहले, मृतक और उसके दोस्तों ने आरोपी की पिटाई की थी, जिससे वह गुस्सा हो गया था।"