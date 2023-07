प्रफुल्ल पटेल बोले- 'जब हम शिव सेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो BJP के साथ जाने में क्या आपत्ति'

मुंबई, एजेंसियां। एमईटी बांद्रा में बैठक के दौरान विधायकों को संबोधित करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने महा विकास अघाड़ी गठबंधन बनाने के लिए राकांपा द्वारा शिवसेना को समर्थन देने का आह्वान किया। पटेल ने कहा, “जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में क्या आपत्ति है? हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, ''महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में भाजपा के साथ चले गए और वे अब संयुक्त विपक्ष का हिस्सा हैं।''

#WATCH | NCP leader Praful Patel at MET Bandra, says "When we could accept the ideology of Shiv Sena, then what is the objection in going with BJP? We have joined this alliance as an independent entity. Mehbooba Mufti and Farooq Abdullah went with BJP in Jammu and Kashmir and… pic.twitter.com/hRZhroIyu6