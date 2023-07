'आंखें खोलिए पवार साहब... देखिए एनसीपी कहां है', छगन भुजबल ने शरद गुट के साथ आने के लिए रखी शर्त

Maharashtra Politics Crisis महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों की बैठक शुरू हो चुकी है। इसी बीच अजित पवार गुट के एनसीपी नेता छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने शरद पवार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने शरद पवार (Sharad Pawar) को नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि पवार साहब आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि एनसीपी कहां है।

मुंबई, एएनआई। Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों की बैठक शुरू हो चुकी है। इसी बीच, अजित पवार गुट के एनसीपी नेता छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने शरद पवार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने शरद पवार (Sharad Pawar) को नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि पवार साहब आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि एनसीपी कहां है। छगन भुजबल ने आरोपों को बताया निराधार छगन भुजबल ने कहा कि हम पर कानूनी मामलों के डर से यहां (अजित पवार के साथ) आने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। धनंजय मुंडे, दिलीप वाल्से पाटिल और रामराजे निंबालकर के खिलाफ कोई मामला नहीं है। कई अन्य लोग भी हैं, जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी वे यहीं हैं। कुछ लोगों पर एनसीपी को खत्म करने का आरोप छगन भुजबल ने कुछ लोगों पर एनसीपी को खत्म करने का आरोप लगाया है। छगन भुजबल ने कहा कि हम यहां केवल इसलिए हैं, क्योंकि आपके (शरद पवार) साहब के आसपास कुछ करीबी सहयोगी हैं, वे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। शरद गुट के साथ आने के लिए भुजबल ने रखी ये शर्त इसके साथ ही छगन भुजबल ने दोबारा शरद पवार के साथ आने की बात कही है, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ नेता हैं, जो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें किनारे कर देंगे, तो हम आपके पास वापस आने के लिए तैयार हैं। हम फिर आपके पास वापस आएंगे। 'अजित पवार के साथ 40 से अधिक विधायक' वहीं, छगन भुजबल ने अजित पवार को 40 से अधिक विधायकों का समर्थन मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 40 से अधिक विधायक और एमएलसी हमारे साथ हैं। हमने शपथ लेने से पहले पूरी मेहनत की है। हमने शपथ ऐसे ही नहीं ली। बता दें कि डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके गुट के नेता मुंबई के एमईटी बांद्रा में इकट्ठा होकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान, अजित पवार का गुट अधिक से अधिक एनसीपी नेताओं को साधने की कोशिश में जुटा है।

